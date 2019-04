Megduplázták a minimálbért Venezuelában - Így majdnem eléri a 8 dollárt

Az erről szóló, pénteken közzétett elnöki rendelet szerint az eddigi 18 ezer bolivaros minimálbér április 16-ig visszamenőleg 40 ezer bolivarra emelkedik. Nicolás Maduro emellett elrendelte a 25 ezer bolivaros (hozzávetőleg 5 dolláros) étkezési jegyek visszaállítását is. A szocialista elnök rendszerint a köztelevízióban és -rádióban jelenti be a béremeléseket, ezúttal azonban csak a rendeletet tették közzé a hivatalos közlönyben.Az új minimálbér összege a létminimum alig tizede az életszínvonal mérésével foglalkozó Genda civilszervezet szerint, és mindössze négy kilogramm marhahúsra futja belőle. Venezuela szinte példa nélküli gazdasági válságon megy át, súlyos hiány van gyógyszerekből és az alapvető élelmiszerekből. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) erre az évre 10 millió százalékos hiperinflációt jósol a dél-amerikai országban.A hatalmi válság által is sújtott országban ez volt a második alkalom ebben az évben, hogy Nicolás Maduro a minimálbér emelése mellett döntött. Előző évben hat alkalommal hozott ilyen intézkedést, mindannyiszor hasztalan, a venezuelai lakosság vásárlóereje nem erősödött. Augusztusban a válság enyhítésére elrendelte a bolivar 96 százalékos leértékelését. A venezuelai fizetőeszköz azóta 98,8 százalékot veszített erejéből.Mindeközben vasárnap életbe lépnek az amerikai kormányzat által a PDVSA venezuelai állami olajvállalat ellen hozott szankciók, ami várhatóan tovább súlyosbítja majd a gazdasági válságot. Maduro szerint a büntetőintézkedések eddig 30 milliárd dollár kárt okoztak a latin-amerikai ország gazdaságának, amely 96 százalékban a kőolajbevételekre támaszkodik.Az Egyesült Államok célja a szankciókkal, hogy növelje a nyomást az elnökön. A washingtoni kormány és több mint ötven ország ugyanis elismerte Venezuela ideiglenes államfőjeként Juan Guaidót, az ellenzéki többségű caracasi törvényhozás elnökét.