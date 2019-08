Megérkeztek az első elemzői vélemények az erős magyar GDP-adatra

a soha nem látott mértékű működőtőke beáramlás, az idén eddig mintegy 1220 milliárd forintnyi beruházásról született döntés a tavalyi 1380 milliárd forint után.

A második negyedévben a magyar gazdaság teljesítménye (szezonálisan és munkanaphatással igazítva) 5,1%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az előző negyedévben még 5,2%-os volt a GDP-növekedés. A kiigazítatlan GDP-index 4,9% lett, az erre vonatkozó piaci várakozás 4,7% volt. A részletekről itt írtunk:összességében úgy véli a friss adatok láttán, hogy a magyar gazdasági növekedés túllehet a csúcson, azonban még így is 4,9% volt az év/év alapú növekedési ütem. Ez meghaladta a piaci várakozásokat és az ING az év egészére 4,5%-os növekedést vár. Ezzel kapcsolatban az elemző kiemelte, hogy ezzel optimistábbak a kormány és a jegybank várakozásánál is. Virovácz egyébként azzal számol, hogy a külső kockázatok miatt (kereskedelmi háború, lassuló eurózóna, Brexit) lassulás vár a második félévben a magyar gazdaságra.Érdekesség, hogy Varga Mihály pénzügyminiszter friss kommentárjában 4,3-4,4%-os növekedést vetített előre az év egészére. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, 4% alatti második féléves növekedési ütemre van szükség, ami meglehetősen pesszimista várakozás.szerint a növekedéshez az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben, noha az ipar és az építőipar növekedése jelentősen lassult az első negyedévhez képest. A gazdasági növekedés motorja a kétszámjegyű bérdinamika miatt növekvő fogyasztás, valamint a szinte minden területen jelentkező beruházási boom.A közgazdász azt is hozzátette: a beruházásokat nem csupán az uniós források húzzák, hanem a lakás-, iroda-, szálloda, ipari-, logisztikai beruházások, valamintEnnek köszönhetően az év első felében a hazai ipar teljesítménye látványosan elvált a német, valamint általában az európai iparétól, köszönhetően a folyamatosan üzembe lépő új egységeknek, valamint új gépkocsi modellek hazai gyártásának, amelyek így ellensúlyozták a kifejezetten gyenge külső keresletet.Az építőipar ismét lendületet kaphat a kifejezetten magas szerződés állományoknak és a következő években is várhatóan érkező, akár tízezer milliárd forintos megrendeléseknek köszönhetően. A csapadékos időjárás azonban érdemben javíthatta a mezőgazdaság kilátásait az év eleji borús előrejelzésekhez képest - értékelte Suppan.A második félévben a családvédelmi akcióterv és a gazdaságvédelmi akcióterv is lökést adhat a gazdaságnak, amelyek ellensúlyozhatják a külső környezet negatív hatásait, így csak fokozatos lassulás várható, éves átlagban pedig- vetíti előre.A hazai GDP növekedése messze felülmúlta a 4,4%-os román, az 1,9%-os szlovák, valamint a 2,7%-os cseh növekedést, egyúttal kifejezetten erős felzárkózásra utal, mivel az előzetes adatok szerin az euró-övezeti növekedés csupán 1,1% volt a második negyedévben, ígyErről részletesen itt írtunk: