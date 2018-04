Megérkeztek az első külföldi elemzői vélemények a Fidesz győzelméről

Összességében úgy látja, hogy az újra megszerzett kétharmad sem fogja érdemben befolyásolni a gazdaságpolitikai és politikai döntéshozatal folyamatát.

Ő rövid távon csak korlátozott magyar piaci reakciókra számít és visszautal arra, hogy amikor az előző ciklusban, 2015 februárjában, egy időközi választáson a kormánypártok elvesztették a kétharmadot. Emlékeztet, hogy akkor is alig voltak piaci reakciók, stabil maradt a forint és az állampapírpiaci hozamok közömbösen reagáltak.Phoenix Kalen szerint azért lehetnek most is korlátozott piaci reakciók, mert bár a piaci szereplők nagy része csak egyszerű többségre számított, deEmellett a közjogi felhatalmazással az elmúlt két ciklusban szerinte a kormánypártok már megléphették az egybéb átalakítások nagy részét is (bírósági rendszer, médiaviszonyok, választási rendszer, civil társadalomra nyomásgyakorlás). Azt azonban hozzáteszi:, de annak irányait már az évtized elején jórészt meghatározta a kormánypárt.A korlátozott piaci reakciók kapcsán az elemző enyhe forintgyengülést azért tud elképzelni, mert lehet olyan piaci várakozás, hogy a mostani kétharmad az MNB "korlátlanul" folytathatja az extra laza monetáris politikáját.A SocGen elemzője szerint, hiszen a mostani választási eredmények erős felhatalmazást adnak a nacionalista, populista és xenofób ideológiáknak, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök terjeszt. Arra is számít, hogy a populista politikusok világszerte alkalmazhatják azokat az agresszív taktikákat, amelyeket Orbán sikeresen alkalmazott (pl. erős menekültellenes üzenetek, az EU és a nyugati országok démonizálása, médiapiaci viszonyok torzítása). Az EU és a Magyarország közötti feszültség fokozódása amellett történhet meg, hogy az EU eddig is erőtlennek tűnt annak korlátozásában, hogy Magyarország autokráciába süllyedjen - zárja gyorskommentárját az elemző.