Megerősítette Lengyelország besorolását a Moody's

A nemzetközi hitelminősítő péntek éjjel Londonban bejelentette azt is, hogy a lengyel szuverén besorolás kilátása változatlanul stabil. A Moody's a döntéshez fűzött elemzésében kiemeli, hogy a lengyel hazai össztermék (GDP) csaknem három évtizede növekszik megszakítás nélkül és viszonylag stabil ütemben.A hitelminősítő szerint a nagy lengyel gazdaság a térségbeli országok gazdaságainál kevésbé nyitott, így kevésbé sebezhető is a külső kereslet változásaitól. A lengyel gazdaság növekedése a világgazdaság és az euróövezet tavaly tapasztalt lassulásával szemben is ellenállónak bizonyult, és mindezek alapján a Moody's az idén 4,4 százalékos, jövőre 3,7 százalékos GDP-bővülést vár Lengyelországban - áll a cég elemzésében.A hitelminősítő szerint az Európai Unióhoz mért jövedelmi lemaradás továbbra is folyamatosan csökken. A Moody's közölte: azzal számol, hogy az egy főre jutó lengyel GDP-érték 2022-ig az EU mediánszintjének 87 százalékára emelkedik a 2018-ban mért 80 százalékról.A cég hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az erőteljes lendületű felzárkózás ellenére a vásárlóerő-paritáson számolt lengyel fejenkénti hazai össztermék kissé még elmarad a Moody's listáján "A2" besorolással nyilvántartott szuverén adósok mediánszintjétől.A Moody's kiemeli elemzésében, hogy a rövid távú államháztartási mutatók javulnak, a GDP-arányos államháztartási hiány 2015 óta folyamatosan 3 százalék alatt van, és az utóbbi időben a GDP-arányos államadósság-ráta is lefelé indult. Tavaly az államháztartási hiány 0,4 százalékos mélységi rekordra csökkent, és a hazai össztermékhez mért államadósság-ráta 2009 óta először 50 százalék alá süllyedt - áll a Moody's elemzésében. A cég ezzel együtt azonban 2019-re 1,8 százalékos, jövőre 2,6 százalékos államháztartási hiánnyal számol, mindenekelőtt a választások előtti költségvetési csomag miatt, amelynek szociális kiadási tervei a hitelminősítő várakozása szerint növelni fogják a lengyel strukturális deficitet.A Moody's a lengyel intézményrendszer helyzetét erőteljesnek minősíti, de hangsúlyosan megemlíti elemzésében, hogy az igazságszolgáltatásban végrehajtott módosítások miatt konfliktus alakult ki Varsó és az EU között. Az Európai Bizottság aggályai szerint ugyanis e változtatások korlátozzák az igazságszolgáltatás függetlenségét, mivel lehetőséget teremtenek a végrehajtó és a törvényhozó hatalmi ágaknak a beavatkozásra az igazságszolgáltatás tevékenységébe.A Moody's a hosszú távú növekedési kockázatok között említi, hogy az EU 2021-2027-es költségvetési időszakában várhatóan csökkennek az uniós folyósítások, nagyrészt éppen a lengyel fejenkénti jövedelmi szint felzárkózási folyamata miatt.