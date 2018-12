Megfejtették, valójában miért választotta a kormány a rabszolgatörvényt

A határán a magyar modell

Magyarország, szomszédaihoz hasonlóan, komoly munkaerőhiánnyal küzd, miközben azon dolgozik, hogy meggyőzze a külföldi befektetőket, mint például a BMW-t, válasszák Magyarországot befektetésük helyszínéül.

Ez Németországnak is fájni fog

Közép-Európa elmúlt 15 éves üzleti modellje, a német korona ékköve a saját határához ért. A munkaerőhiány csak egy példája ennek a modellnek a korlátaira, és mindegyik külföldi működőtőke-befektető kiszolgáltatott ennek, de főleg Németország

Miről is szól ez valójában?

az 1980-as években nagy eredménynek számított, hogy az emberek annyit dolgozhattak, amennyit csak akartak. A szocializmus alatt ennek egyfajta pozitív üzenete volt - fejtette ki.

Az FT cikke felidézi, hogy napok óta tüntetnek Magyarországon a Munka Törvénykönyvének legutóbbi módosítása ellen, amelyet már csak rabszolgatörvénynek hív mindenki, mivel a munkáltató számára több túlórát enged elrendelni , igaz csakis a munkavállaló beleegyezésével.Az FT cikke arra is emlékeztet, hogy az autóipar jelentős szeletét teszi ki a magyar gazdaságnak, 2017-ben az ipar teljesítményének 29%-át adta. 2013 óta a magyar gazdaság stabil növekedést produkál és az ország a teljes foglalkoztatás szintjére ért - értékeli a brit üzleti lap a legutóbbi gazdasági folyamatokat.Ez a modell, amely a külföldi befektetők számára vonzó olcsó, jól képzett munkaerőt biztosít, nyomás alatt van, ahogy máshol is a régiós országokban.Az Eurostat adatai szerint a Magyarországon működő ipari cégek 93%-a nyilatkozott úgy, hogy az idei negyedik negyedévben a munkaerőhiány akadályozza a működést. Ez a szám fokozatosan emelkedett és messze meghaladja a régió több országában tapasztalható szintet: Lengyelországban 51%, Szlovákiában 37%, míg Csehországban 46%.Ennek a következményeit Németország is megérzi. A közép-európai régió ugyanis az eurózóna legnagyobb gazdaságának fontos feldolgozóipari központjává vált, azonban a térség mára súlyos munkaerőhiánnyal küzd.- fejtette kia lapnak. Szerinte más térségbeli országok és a legnagyobb multinacionális cégek is közelről figyelik a munkaerőhiány megoldásának szánt törvénymódosítás politikai következményeit. Azt is hozzátette, hogy a háttérben súlyos strukturális kérdések húzódnak.A törvény védelmezői hangsúlyozzák, hogy a túlóra önkéntes és hogy a szabályozás nagyon fontos a kkv-k számára is, ugyanis ők nagyobb rugalmasságot szeretnének a rendelkezésre álló munkaerőben. Az ellenzéki pártok azzal vádolják az Orbán-kormányt, hogy a német autóipari befektetők kegyében akar járni ezzel a módosítással, a német kereskedelmi kamara azonban cáfolta ezt az állítást, mivel ők állításuk szerint nem kérték ezeket a feltételeket.szerint az új szabályozás a gyakorlatban legalizálni fogja azt, ami már jelenleg is zajlik a kis- és középvállalati szektorban.Van azonban némi rezonanciája a történetnek - véli. Szerinte ez a tervgazdasági rendszerből fakadó örökségünkhöz kapcsolódik, amikor mégMás volt kommunista európai országok nagyobb mértékben támaszkodnak a bevándorló munkavállalókra annak érdekében, hogy enyhítsék a munkaerőpiacukra nehezedő nyomást. Lengyelországba például már 1 és 2 millió ukrán vándorolhatott, Varsó több külföldinek adott tartózkodási engedélyt, mint bármely más uniós ország. Emellett Csehország és Szlovákia is sokkal inkább proaktiv a külföldi munkavállalók befogadását illetően.A helyzet sokkal akutabb Magyarországon és ez a migrációval függ össze. Ez egy olyan lehetőség, amely megkönnyítette a munkaadók életét a virágzó gazdaságokban, és ennek köszönhetően a különböző országokban eltérően enyhítette a munkaerőpiacon meglévő feszültségeket - fejtette ki a lapnakszerint miközben Magyarországon kirívó a munkarőpiacra nehezedő nyomás, a következő gazdaság Csehország lehet, amely eléri a határait, mivel a legalacsonyabb munkanélküliséggel és a negyedik legmagasabb foglalkoztatottsági rátával rendelkezik.Több robotot kell üzembe állítaniuk, vagy sokkal jobban rákényszerülnek az ukrán vendégmunkások bevonzására - érzékeltette.A múlt hét egyértelműen a rabszolgatörvényről szólt Magyarországon. Minden cikkünk a témában: