Meghajolt Brüsszel előtt az olasz kormány, de azt állítja: nincs itt semmi látnivaló

Egyelőre elkerülte az eljárást Róma

Az Európai Bizottság szerdán jelentette be, hogy nem indít túlzottdeficit-eljárást Olaszország ellen, amennyiben a római parlament az év vége előtt megszavazza a kormány által javasolt új költségvetési tervezetet. A Bruxinfo tudósítása szerint az opció azonban továbbra is asztalon marad, és amennyiben az olasz fél január végéig nem teljesíti a vállalásait, Brüsszel februárban kész lesz megnyomni az indítógombot - közölte szerdán a biztosi testület üléséről beszámolva Valdis Dombrovskis, az euróért felelős bizottsági alelnök.

Mi az alku lényege?

Dombrovskis arra is felhívta a figyelmet, hogy a római kormány által 2020-ra és 2021-re elfogadott kiigazító intézkedések oroszlánrésze az áfa-kulcs módosítására épül, ám a múltban Olaszország rendszeresen nem tartotta be az erre vonatkozó ígéreteit, ami fokozott éberséget kíván.

Ki mit mondott?

Conte mindezek ellenére azt hangsúlyozta: az Öt Csillag Mozgalom (M5S) és a Liga alkotta római kormány nem távolodott el a két párt által a március 4-i parlamenti választásokon tett ígéretektől, vagyis továbbra is elsőrendű kormánycélnak számít az M5S tervezte alapjövedelem bevezetése, valamint a Liga ígérte nyugdíjreform.A miniszterelnök kiemelte, hogy a római kormány hosszú és összetett egyeztetést folytatott Brüsszellel. Megjegyezte, hogy az egyeztetés "erősen politikai jellegű" volt. Giuseppe Conte megismételte korábbi kijelentéseit, miszerintSajtóforrások szerint a hónapok óta zajló erőpróbát Róma és Brüsszel között a Giuseppe Conte és Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság alelnöke közti keddi telefonbeszélgetés zárta le.Ez két tételből jön össze: 9,3 milliárd eurós tényleges kiigazítás és további 2 milliárd eurós költségvetési tartalék.A bizottsági alelnök bejelentése szerint az olasz kormány először is hajlandó volt a költségvetési terveiben referenciaként rögzített és Brüsszel által túlzottan optimistának tartott"Az új költségvetés egy reálisabb gazdasági forgatókönyvön nyugszik" - jegyezte meg Dombrovskis.Másodszor, Róma összesen 9,3 milliárd euró összegű kiigazítást vállalt 2019-re az általa tervezett kiadásnövelő és bevételcsökkentő intézkedések ellensúlyozására, amelyek következtében az olasz hiány - a büdzsé tervezete szerint - a GDP 2,4 százalékára ment volna fel jövőre a Brüsszellel korábban kialkudott 1,8 százalékos szint helyett.Emlékeztetőül: az olasz büdzsé tervezete a Bizottság számításai szerint 0,8 százalékos további romlást eredményezett volna, jelentősen eltérve a stabilitási és növekedési paktum által megengedett mértéktől.A Bizottság szerint az olasz büdzsé összetétele annak fényében, hogy az ország adósságrátája a második legnagyobb az EU-ban, ugyanakkor továbbra is aggodalomra akad okot, mivelAz olasz kormány abba is beleegyezett, hogy a jövő évi költségvetésben 2 milliárd eurót tartalékolnak, amit csak akkor szabadítanak fel, ha sikerül teljesíteni a deficitelőirányzatot.Pierre Moscovici, a gazdasági és pénzügyi biztos, továbbá egyértelmű bizonyítékként arra, hogy az uniós költségvetési szabályok működőképesek, amennyiben nem mereven és dogmatikusan alkalmazzák őket, miként azt - szerinte - a Bizottság is teszi. Moscovici, aki francia, kérdésre válaszolva azt is közölte, hogyElemzők kiemelték, hogy, mivel a felmérések szerint az olaszok többsége el akarta kerülni a brüsszeli szankciókat. Matteo Salvini most úgy nyilatkozott, hogy a sok változtatás után a jelenlegi költségvetési csomag még jobb is, mint az eredeti volt.A költségvetési tervezet korábbi változatát az olasz parlament alsóháza bizalmi szavazással már elfogadta.Paolo Gentiloni volt olasz balközép miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, ez a legelső olasz költségvetés, amely Brüsszelben született.Maurizio Gasparri, a jobbközép Hajrá Olaszország (FI) szenátorának véleménye szerint az M5S-Liga kormány engedett Brüsszelnek. Párttársa, Renato Brunetta kijelentette: egyetlen megoldás Olaszországban az maradt, hogy a Liga buktassa meg a kormányt és a jobbközép élén vegye át Olaszország vezetését.Brüsszel a falnak szorította Olaszországot és diktálni akar neki - mondta Fabio Rampelli a jobboldali Olasz Testvérek (FdI) politikusa.