Megint célkeresztbe kerülhetnek a törökök

Itthon viszonylag unalmasan indul a hét,reggel csak az MNB szokásos értékpapír statisztikájára lehet érdemes figyelni. Közben Japánban a növekedés felülvizsgált adatait közölték hajnalban, míg Kínában inflációs adat jelent meg.

reggel itthon is érkezik a hét legfontosabba adata, az augusztusi inflációt közli a KSH. Ez pedig akár a forintra is hatással lehet, hiszen az MNB laza monetáris politikája arra épül, hogy még hosszú ideig nyomott marad az áremelkedési ütem, ha pedig az adat ezt nem támasztja alá, akkor az alacsony kamattartalom miatt a forint is nyomás alá kerülhet. Németországban a ZEW index jelenik meg, amire figyelhetnek a befektetők.Az ipari termelés júliusi felülvizsgált adatát közlireggel a KSH, miközben az Eurostat az ipari termelés friss adatát közli, este pedig a Fed Bézs könyve jelenik meg, melyben az amerikai jegybank a konjunkturális folyamatokat elemzi.Mozgalmas lesz anapunk, reggel rögtön megjelenik az MNB előzetes statisztikai mérlege, melyben szokás szerint a kesz-számla egyenlege lesz a legfontosabb információ. Emellett délelőtt kötvényaukciót tart az ÁKK, melyre szintén figyelhetnek a befektetők. Az igazi izgalmak azonban nem itthon lesznek, a német infláció mellett a brit és az európai jegybank is kamatdöntő ülést tart. Londonban kamatemelésre számít a piac, míg az EKB esetében várhatóan megerősítik majd az eszközvásárlási program kivezetésének tervét. Emellett az lehet érdekes, hogy a két jegybank említést tesz-e az utóbbi hetek turbulens hangulatáról a feltörekvő piacokon. Éppen ezért is lesz pikáns, hogy nagyjából az EKB-val és a Bank of England döntésével egyidőben csütörtökön kora délután Törökországban is kamatdöntésre készülhetünk. Az pedig a feltörekvő piacok szempontjából sokkal fontosabb lehet, a szakértők szerint legalább 500 bázispontos emelésre lenne szükség ahhoz, hogy ne induljon megint intenzív gyengülésnek a líra. És ha mindezen túl leszünk, akkor még egy amerikai inflációs adat is érkezik, ami elsősorban a dollár árfolyamára lehet hatással.reggel az építőipar júliusi adatát közli a KSH, ettől eltekintve itthon unalmas lehet a hét utolsó napja. Külföldön érkeznek majd érdemleges adatok, ugyanakkor valószínűleg inkább a csütörtöki kamatdöntéseket emésztik majd a befektetők.