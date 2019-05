Megint figyelmeztetik Magyarországot: bajba kerülhet, ha nem lép idejében

Az OECD szerint az erőteljes növekedés lehetőség lenne arra, hogy hosszabb távon is a költségvetés fenntarthatóságát megalapozó lépéseket tegyen a magyar kormány, így például csökkenteni lehetne az időskori szegénységet, illetve orvosolni a nyugdíjrendszer és az egészségügy kihívásait. A munkaerőpiac helyzete pedig lehetőséget adna a közmunkaprogramok gyorsabb leépítésére, illetve az állam még jobban támogathatná a kisgyermekes anyák visszatérését a munkába. A kkv-k fejlesztése során pedig a szervezet szerint elsősorban a szabályozói környezetre, a hazai és nemzetközi beszállítói láncok összekapcsolására és a munkaerő minőségének javítására lenne szükség.

Az előző előrejelzéshez képest 2019-re változatlanul 3,9 százalékos, 2020-ra viszont az eddig várt 3,3 helyett 3 százalékos növekedést vár Magyarországtól az OECD. Vagyis a szervezet szerint elsősorban jövőre lehet a vártnál erőteljesebb a gazdasági növekedés lassulása. Közben az infláció idén 3, jövőre pedig 3,8 százalék lehet.A költségvetés hiánya idén a GDP 2 százaléka lehet a szervezet szakemberei szerint, majd ez jövőre minimálisan, 2,1 százalékra emelkedhet. Közben az adósságráta az idén leeshet a GDP 70 százaléka alá, 68,5 százalékra, 2020 végére pedig 66,8 százalék lehet.Kiemelik, hogy a gazdasági növekedést évek óta elsősorban a belső fogyasztás húzza, amit a bérek emelkedése és az erős fogyasztói bizalom fűtenek. A beruházásokat közben az uniós források lehívása és a kormány családpolitikai intézkedései pörgetik, miközben lassan az egész gazdaságot a munkaerőhiány jellemzi az alacsony munkanélküliségi ráta mellett.A monetáris politika is tovább fűti a gazdaságot, az OECD szerint a jegybanknak fokozatosan vissza kellene vennie az extra laza kondíciókból, hogy kordában tudja tartani az inflációs várakozásokat. Közben a járulékok további csökkentése és a jelentős állami béremelések miatt az erőteljes növekedés mellett is csak stagnál a költségvetési hiány.A kockázatok között emelik ki a kelleténél nagyobb béremelkedést, ami elszabadíthatja az inflációs várakozásokat, ami azonnali jegybanki választ válthat ki. Hasonló hatása lehet egy esetleges tartósan negatív feltörekvő piaci hangulatnak is. Ezzel szemben a közmunkaprogramok gyorsabb leépítése részben kompenzálhatja a jelentős béremelések hatását, illetve az importárak emelkedése is hatással lehet az inflációs folyamatokra.Nem ez az első eset, hogy az infláció elpattanására és a gazdaság túlhevülésére figyelmeztetik Magyarországot, legutóbb az Európai Bizottság is nagyon hasonló üzeneteket fogalmazott meg május elején.A túlfűtöttség lehetséges kockázatairól épp a napokban írt a Portfolio is: