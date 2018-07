Megint találkozik Putyin és Trump

Usakov szerint a következő csúcs előkészítése még nem kezdődött meg. Mint mondta, Helsinkiben a két elnök egyetértett abban, hogy kétoldalú kapcsolattartásuk hasznos és szükséges. A finn fővárosban konkrétan még nem merült fel az újabb csúcs megszervezése, de néhány nappal később John Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó azt a javaslatot közvetítette Moszkvának, hogy azt az év végén Washingtonban tartsák meg.Az elmúlt napokban számos elemző rámutatott, hogy a helsinki csúcs után bírálatok kereszttüzébe került Trump és az amerikai Republikánus Párt számára kontraproduktív lenne, ha a washingtoni csúcsot az egyesült államokbeli novemberi "félidős" törvényhozási választások előtt tartanák meg.A Kreml tisztségviselője egyébként nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a két vezető a G20 csoport Buenos Aires-i csúcstalálkozóján, vagy más nemzetközi fórumokon is találkozhasson majd egymással.Usakov nem kívánt válaszolni a helsinki csúcstalálkozó részleteire vonatkozó kérdésekre, egyebek között arra sem, amely azt firtatta, hogy Trump milyen határozottsággal vetette fel az amerikai választásokba való állítólagos orosz beavatkozás kérdését. Ezt azzal indokolta, hogy kommentárja (a tengerentúlon) bármilyen esetben negatív reagálást váltana ki.Az elnöki tanácsadó megerősítette, hogy Nyikolaj Patrusev, az orosz nemzetbiztonsági tanács titkára augusztusban találkozik majd Bolton amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval a finn fővárosban megkezdett párbeszéd folytatására. A megbeszélés helyszínét egyelőre nem véglegesítették.Közölte, hogy Putyin a BRICS-országok - Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika - vezetőinek csütörtöki johannesburgi csúcstalálkozóján tájékoztatni fogja hivatali partnereit a Trumppal folytatott tárgyalásairól.Usakov szerint Szergej Lavrov orosz külügyminiszter hétfői izraeli látogatása a folytatását jelentette Putyin és Benjámin Netanjahu július 11-i moszkvai megbeszéléseinek. A tisztségviselő szerint az orosz diplomácia vezetőjének vizitje nem állt összefüggésben azokkal a sajtóértesülésekkel, amelyek szerint Izrael elvetette azt a javaslatot, hogy az iráni erőket vonják vissza az izraeli és a szíriai csapatokat elválasztó demarkációs vonaltól.Usakov közölte: Kim Dzsong Un észak-koreai vezető nem adott választ arra, hogy elfogadta-e a szeptemberi vlagyivosztoki Keleti Gazdasági Fórumra szóló meghívást, amelyen egyébként a tervek szerint a dél-koreai elnök és a japán kormányfő is részt vesz majd.A külpolitikai tanácsadó azt mondta, nem látta a húszi lázadóknak azt az üzenetét, amelyben arra kérték Putyint, hogy közvetítésével segítsen a jemeni konfliktus lezárásában.Jurij Usakov bejelentette, hogy Putyin a tervek szerint idén sem vesz részt az ENSZ-közgyűlés ülésszaka New York-i általános vitájának szeptemberi nagyhetén, amelyen a hagyományosan számos állam- és kormányfő szokott felszólalni.