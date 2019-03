Megjöttek az első elemzői reakciók az MNB döntésére (2.)

Az Equilor elemzői szerint a keddi döntés után a következő hónapokban is sávosan mozoghat az euró-forint jegyzés, egy viszonylag széles tartományon belül, a 310-325-ös szintek között. Nagyobb, trendszerű elmozdulásnak jelenleg kicsi az esélye.

Mivel a kamatfolyosó jelenleg igencsak aszimmetrikus, az alapkamat emelésére csak akkor számítunk, amikor a kamatfolyosó szimmetrikus lesz az alapkamat körül, amire feltehetően a jövő év közepén kerülhet sor

Az egyre erőteljesebb inflációs nyomás miatt várható volt, hogy valamilyen bejelentést tesz a jegybank, annak ellenére, hogy a külső környezetben jelentős enyhülést tapasztalhattunk az elmúlt időszakban - olvasható azelemzésében. A cég szakemberei kiemelik, hogy a külföldi nagy jegybankok oldaláról nincs lépéskényszerben az MNB, hiszen mind az Európai Központi Bank, mind a Fed várakozó álláspontra helyezkedett. Ez annak köszönhető, hogy mind a növekedési, mind az inflációs kilátások lefelé mozdultak el globálisan, így ismét támogató álláspontra helyezkedtek a nagyobb jegybankok.Arra számítunk, hogy a jövőben a monetáris tanács alapesetben negyedévente az új inflációs jelentéssel egy időben dönt a likviditásbővítő deviaswap állományok további csökkentéséről, valamint a kamatfolyosó kislépésű emeléséről - hangsúlyozza- teszi hozzá a szakember.A lehetséges piaci hatásokkal kapcsolatban Suppan kiemelte: nem számítanak a piaci hozamok számottevő emelkedésére, így a Bubor-kamatlábak, valamint a rövid állampapír hozamok a kamatfolyosó aljára tapadhatnak.a Portfolio-nak az mondta, azért lehet logikus, hogy az MNB most nem jelentett be egy monetáris szigorítási ciklust, mert pár hónap múlva lehet, hogy "vissza kellett volna jönnie" ebből, ha a külső környezet tovább romlik, ami nem indokolja a további szigorító lépéseket. Ebben az esetben az EKB politikája is lazább marad.A várható piaci hatás szempontjából a kamatfolyosó szűkítésénel is nagyobb jelentősége lehet a likviditást befolyásoló intézkedéseknek. Ugyanakkor a kamatlépés jelzésértékű is volt a normalizáció, illetve a szigorítás megkezdését illetően és mindenképpen nagyobb az O/N kamat jelentősége, mint a változatlan alapkamaté - értékeltee.Jobbágy szerint tehát az óvatos jegybanki megközelítés nyitva hagyja a jövőbeni makroadatokhoz igazodó döntések előtt az utat és továbbra is csak a minimálisan szükséges szigorítással kíván továbbhaladni. A hazai maginfláció és a külső környezet figyelembevételével ez. A likviditási keretek meghatározása a swapállomány változtatásán keresztül azonban további finomhangolásra ad lehetőséget.Változatlanul úgy látjuk, hogy a tényleges intézkedések időzítése jelentős mértékben függ a beérkező új adatoktól. Ugyancsak változatlanul arra számítunk, hogy az alapkamat 2020-ig elejéig valószínűleg nem változik, és jelenlegi prognózisunk szerint 2019 végén a 3 hónapos BUBOR kamat még mindig érdemben az irányadó ráta 0,90%-os szintje alatt állhat majd - teszi hozzá az elemző.szerint lazább hangvételű szigorítást nehéz lett volna elképzelni. Kiderült, hogy az infláció cél fölé emelkedése egyelőre mégsem okoz akkora "fejfájást" a jegybanknak, mint amennyire az az év eleji kommunikációból kitűnhetett - jegyezte meg.Kifejtette: az egészen rövid kamatszint 10 bázispontos emelésének közvetlenül nincs érdemi hatása az inflációra, a jegybanki lépések elsősorban az árfolyam terelésén keresztül befolyásolhatják a hazai árakat. Miután a piac egy óvatos kamatemelési ciklus elindítására számított, az MNB elnöke viszont határozottan egyszeri lépésről beszélt, a forint érthető módon gyengült. A beárazott helyzethez képest tehát a keddi bejelentések hatására - az árfolyam gyengülésén és a piaci kamatok csökkenésén keresztül - lazultak a monetáris kondíciók - idézi kommentárját az MTI.Azkommentárja szerint az MNB döntése megfelelt a saját, illetve a szélesebb körű piaci konszenzusnak. Összességében elmondható, hogy a jegybank megtette az első lépéseket afelé, hogy normalizálja a laza monetáris kondíciókat. A kamatdöntés bejelentését követő sajtótájékoztatón Matolcsy György megerősítette, hogy a központi bank elérte a 3 százalékos inflációs célkitűzését és hozzátette, hogy ezek a lépések nem jelentik egy szigorítási ciklus kezdetét. Az Erste nem változtatott a várakozásain a kamatpályát illetően, de a lefelé mutató kockázatok erősödtek - teszi hozzá. A forint gyengült a kamatdöntést követően, úgy tűnik, hogy a piaci szereplők erősebb jelzést vártak arra, hogy szigorítás jön.