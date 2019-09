Megkezdődött a rezsiutalványok kézbesítése - Mutatjuk, hogyan használhatod fel

Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a rezsiutalvány nem névre szóló, a jogosult belátása szerint átadhatja, de a rezsiutalvány csak villany és gázszámla kifizetésére fordítható.

Az első kézbesítést követően Fónagy János államtitkár elmondta, a kormány intézkedése révén a nyugdíjasok, nyugdíjszerű ellátásban részesülők kapnak személyenként 3 darab 3 ezer forint címletű rezsiutalványt, megközelítőleg 24 milliárd forint értékben. Az államtitkár hangsúlyozta, a kormány, a korábbi évekhez hasonlóan, az idén ősszel is támogatásban részesíti a nyugdíjasokat, a rezsiutalványt 2020. március 31-éig lehet felhasználni villanyszámla és gázszámla kiegyenlítésére.Kiemelte, a Fidesz-KDNP kormány kézzelfoghatóan is megbecsüli a nyugdíjasokat, fontosnak tartja azt a 2,6 millió nyugdíjast, akik a társadalom középhadát felnevelték. Míg a Gyurcsány-Bajnai kormányok emelték a gáz- és villany árát, addig az Orbán-kormány 2012-től csökkenti a rezsit, megőrzi a nyugdíj fizetőértékét, sőt 2010-től 10 százalékkal növelte azt - mondta.Felidézte, hogy a kormány a mindenkori költségvetés teherbírásától függően egyéb juttatásban is részesíti a nyugdíjasokat, korábban Erzsébet utalványokat biztosított, az idén rezsiutalványokat ad - tette hozzá az államtitkár.Fónagy János kiemelte, hogy, először a fővárosban, majd a többi településen.A Magyar Posta egyszer kézbesíti az utalványt,. Ha semmiképpen sem tudják felvenni postán - például külföldi tartózkodás miatt - az utalványokat, akkor a Magyar Államkincstártól kérhet az érintett ismételt kézbesítést november 30-ig - ismertette az államtitkár.A postán a villany és gázszámla csekken történő befizetésekor készpénzként fogadják el a rezsiutalványt, amennyiben a jogosult a számláját nem csekken, hanem átutalással rendezi, akkor az utalvánnyal be kell menni a közműszolgáltató ügyfélirodájába, ahol a rezsiutalvány értékét 15 napon belül jóváírják a számlán - mondta Fónagy János.Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője az MTI-nek elmondta, a posta a kézbesítést ütemezetten végzi. A kézbesítés Budapesten indult, majd folyamatosan terjesztik ki nagyobb városokra, más településekre szeptember 30-áig. Egy csekk befizetéséhez több utalvány is elfogadható, több csekk is együttesen befizethető több utalvánnyal. Fontos, hogy a csekkek összegét ne haladja meg az utalvány értéke, a kettő közötti különbözetet készpénzben kell megfizetni. Ha valaki nem kapta meg időben az utalványt, először az államkincstárnál érdeklődjön a levelezési címéről, mert oda küldték ki az értéklevelet, és ezt követően forduljon csak a postához - mondta a szóvivő.