Ez azért jelentős fejlemény, mert eddig az EU felől olyan hangok érkeztek, hogy inkább csak az említett politikai nyilatkozat nyelvezetét írnák át az állam- és kormányfők, vagy melléjük még egy olyan dokumentumot írnak, ami a szándékokat, jóhiszeműséget rögzíti, de jogi relevanciával nem bír, azaz később viták esetén nem kikényszeríthető. Most viszont Barnier jelzésével mégis ez lenne a helyzet,, mert a keményvonalas kilépéspárti tábor fél attól, hogy esetleg a március 14-ig történő szavazáson odáig jut a folyamat, hogy a Brexit jelentős késedelmet szenved, majd végül (akár egy második népszavazással) el is marad. A pénteken vázolt három Brexit-forgatókönyv közül tehát a leginkább esélyesnek mondott első történne meg és ehhez az EU is aktívan asszisztál a szombati jelzéssel:Látni kell azonban, hogy ha May megállapodását el is fogadja március 12-ig a brit alsóház, akkor is esélyes, hogy az eredetileg tervezett március 29. utánra halasztódik a Brexit, mert néhány olyan törvényt még nem volt ideje meghozni a brit parlamentnek, ami a kilépés utáni idők helyzetét lenne hivatott kezelni. Így tehát, de ez csak technikai-törvénykezési jellegű csúszás lenne, nem pedig egyéb mögöttes megfontolásokat (pl. második népszavazás) tartalmazó csúszás.