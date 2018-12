Megrohanják az emberek a boltokat decemberben

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára az MTI-nek elmondta: decemberben mindig megugrik az élelmiszerboltok forgalma az előző hónapokhoz képest, idén csak az ünnepekre szánt élelmiszerekre körülbelül 100 milliárd forintot fordítanak majd a vásárlók. Ajándékokra várhatóan 100 milliárd fölötti összeget költenek, ebben a hagyományos ajándékokon túl például a vásárlási utalványok, színházjegyek vagy utazások is benne vannak - tette hozzá.A főtitkár szerint kedvező a kereskedelem piaci környezete; a magyar gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormányzati családpolitikai intézkedések miatt több pénz van a családoknál, ennek köszönhető a kiskereskedelmi forgalom erőteljes bővülése.Magyarország Kereskedelmi Kft. éves árbevételének mintegy 10 százalékát realizálja az év utolsó hónapjában. A vásárlások átlagos értéke 20-25 százalékkal nő az ünnepi időszakban, a vásárlók száma pedig mintegy 3 százalékkal. A vállalat az elmúlt évek egyik legjobb havi forgalmát várja decemberben - közölte a Spar az MTI-vel.Az ünnepi időszakban a vásárlók a karácsonyi készülődéshez kapcsolódó tipikus termékeket keresik: a szaloncukrot, az édességeket, a sütési alapanyagokat, illetve a különféle italokat.A karácsony közeledtével fellendül a friss áruk iránti igény is, a Spar ebben az időszakban értékesíti a legtöbb friss halat. A ponty és a tojás kiemelkedően keresett, és megnő a kacsa, a pulyka, a minőségi csirkehús, valamint a füstölt áruk iránti kereslet. Kiemelkedő a hidegtálak forgalma, a készételek közül pedig a halászlé, a hal- és káposztás ételek, valamint a kocsonya a legnépszerűbbek.AzMagyarország Kft. az MTI megkeresésére közölte: az előző év azonos időszakához képest 4 százalékos forgalomnövekedést vár a vállalat idén decemberben, ami nagyságrendileg megegyezik a tavaly év végi forgalombővüléssel.Az év többi hónapjához képest decemberben a vásárlások értéke akár 30 százalékkal magasabb lehet, ami nemcsak az élelmiszerkínálatnak, hanem a játék- és dekorációs termékeknek is köszönhető. A decemberi forgalom az áruházlánc éves forgalmának körülbelül 15 százalékát teszi ki.A tájékoztatás szerint az Auchan áruházaiban egyre nagyobb arányban fogynak szinte minden kategóriában a prémium termékek. A hústermékek közül sokan keresik a filézett és a darált húsokat. Egyre nagyobb az igény a kényelmi termékekre, így az előkészített, töltött, pácolt, baconbe tekert, fűszerezett húsokra és halakra. A teljes húskínálat ünnepek előtti forgalma az éves értékesített mennyiség hozzávetőleg 15 százalékát adja. A tartós pék- és cukrásztermékek forgalmának csaknem negyedét teszik ki a szezonális termékek az év végén.Jelentős növekedést tapasztalnak a karácsonyi dekorációs és lakberendezési termékek, valamint a könyvek forgalmában is. A forgalom növekedése az Auchan áruházaiban már november végétől érzékelhető, csúcsát a karácsony előtti két hétben éri el - közölték.Áruházak Zrt. tapasztalatai szerint is elkezdődik az ünnepi bevásárlási időszak már november végén, illetve december első napjaiban. Decemberben az áruházláncnál az átlagos költés és a vásárlók száma is mintegy 30 százalékkal nő más hónapokhoz képest. A december 24-ét megelőző hét napban kimagasló a vásárlók átlagos költése, és december 22-ig exponenciálisan nő.Az online rendeléseknél a karácsonyi időszak az egyik legerősebb az évben, ilyenkor az átlagosnál 25-30 százalékkal több rendelést mérnek, a vásárlások értéke pedig érezhetően emelkedik.Változatlan az a tendencia, hogy a vásárlók az ajándékok beszerzésével kezdik meg az ünnepi készülődést, ezután kerül sor az ünnepi menü hozzávalóira, közvetlenül az ünnep előtt pedig azokat a termékeket veszik a leginkább, amiből a legfrissebbet szeretnék tálalni. Ilyenkor jellemzően megnő a kereslet a családi kiszerelés és a prémium márkák iránt is - közölte a Tesco.