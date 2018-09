Mégsem készül ámokfutásra Olaszország? Szinte lehetetlen kiigazodni a helyzeten

Luigi Di Maio olasz miniszterelnök-helyettes egy olasz újságnak adott múlt heti interjújában elmondta, hogy az olasz államháztartási hiány jövőre átlépheti az EU által megszabott 3%-os GDP-arányos határértéket, vagyis a kormány korábbi ígéreteinek eleget téve - az EU-s szabályokkal szembe menve - a megengedettnél lazább költségvetési politikára készül. A befektetők idegesen reagáltak a kijelentésre, ugyanis elszálló államháztartási hiány esetén nagyon könnyen fenntarthatatlanná válna az olasz államadósság.Nem véletlen, hogy a Fitch Ratings hitelminősítő múlt pénteken változatlan "BBB" osztályzat mellett stabilról negatívra rontotta Olaszország kilátását, elsősorban a költségvetési fegyelem lazulásának növekvő kockázata miatt.Giovanni Tria olasz pénzügyminiszter szombaton igyekezett nyugtatni a kedélyeket, egy olasz lapnak ugyanis kijelentette, hogy a költségvetés tervezésekor tiszteletben fogják tartani a 3%-os GDP-arányos deficitplafont. Épp ezért a befektetőknek nem kell aggódnia amiatt, hogy a választási kampány során a kormánypártok által megígért adócsökkentés megvalósítása és a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése következtében elszáll majd a deficit. A kormánynak szeptember 27-ig kell előállnia a jövő évi költségvetési tervvel, vagyis heteken belül kiderül, hogyan lavíroznak majd az olasz vezetők az EU-s szabályok és választóiknak tett ígéreteik között.Di Maio azonban rákontrázott Tria szavaira egy vasárnapi, Firenzében tartott politikai rendezvényen ugyanis elmondta, hogy amennyiben választásra kényszerülnek a hitelminősítő intézetek és az olasz emberek között, akkor az utóbbit fogják választani.Matteo Salvini, Olaszország másik miniszterelnök-helyettese az elmúlt hetekben többször is támadta a hitelminősítőket, hogy az olasz kormány nem az ő érdekeiket fogja nézni, mai rádiós interjújában viszont finomított retorikáján: elmondása szerint a 3%-os plafonhoz közeli, ám meg nem haladó hiánnyal terveznek, és bár be akarják váltani a kampány során tett ígéreteiket, "nem tudnak egyszerre mindent megvalósítani". Ez a mondat némi megnyugvást jelenthet a befektetők számára, hiszen arra utal, hogy a kemény retorika ellenére az olasz vezetés tisztában van vele, hogy nem tudja egyszerre megvalósítani választási ígéreteit, így nem kell politikai ámokfutásra számítani. Ennek megfelelően ma reggel az olasz államkötvény-hozamok 3-5 bázispontos esését látjuk a piacokon. A 10 éves hozam így 3,2% körülre visszasüllyedt, igaz még ez is többéves csúcsközeli állapotot jelent.