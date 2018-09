Mégsem lenne Brexit, ha bukik a kormány?

A Munkáspárt ugyanis nem hiszi, hogy a kormány képes lesz olyan egyezségre jutni az unióval, amelyet a Labour támogatni tud.

A határozat nem említi, hogy a népszavazáson pontosan miről lehetne dönteni, és erről változatlanul folyik a vita a Labour vezetésében.

ha népszavazásra kerül sor, senki nem zárja ki, hogy a választható lehetőségek között lesz a bennmaradás az Európai Unióban.

a Brexit-tárgyalások eredménye nem lehet a brit EU-tagságról 2016-ban rendezett népszavazás újrajátszása.

Az újabb népszavazás lehetőségéről itt írtunk:A legnagyobb brit ellenzéki erő Liverpoolban zajló éves kongresszusán kedd este elfogadott Brexit-stratégia egyik fő eleme az, hogy a Labour-frakció szinte bizonyosan kénytelen lesz leszavazni a parlamentben bármiféle olyan megállapodást, amelyet a konzervatív párti kormány köt az EU-val a kilépés feltételrendszeréről.A kongresszuson elfogadott határozati javaslat egyik legsarkalatosabb eleme az, hogy a Munkáspárt szerint olyan kapcsolatrendszert kell kialakítani az Európai Unióval, amely a brit EU-tagság megszűnése után is garantálja Nagy-Britannia teljes körű hozzáférését az EU egységes belső piacához.Theresa May miniszterelnök kormányának Brexit-stratégiája alapján azonban Nagy-Britannia kilép az Európai Unió egységes belső piacáról és vámuniójából is.A munkáspárti kongresszuson jóváhagyott határozat szerint ha a parlament elutasítja a konzervatív kormány által az EU-val kötendő Brexit-megállapodást, vagy ha a tory kormány nem tud megállapodásra jutni az unióval, és Nagy-Britannia a jövőbeni kapcsolatrendszerről szóló egyezség nélkül távozik az EU-ból, az a kormányba vetett bizalom elvesztését jelentené.A dokumentum szerint ilyen körülmények között az ország javát új parlamenti választások azonnali kiírása szolgálná a legjobban, és az, ha e választásokon a konzervatív kormányt a választók "kisöpörnék" a hatalomból.Ha azonban nem sikerül elérni a parlamenti választások kiírását, a Munkáspártnak minden egyéb lehetséges opciót támogatnia kell, beleértve a kampányolást egy újabb népszavazásért - áll a Labour-kongresszus által jóváhagyott határozatban.Sir Keir Starmer, a munkáspárti árnyékkormány Brexit-ügyi miniszterjelöltje a határozat elfogadása előtt nem sokkal elmondott kongresszusi felszólalásában egyértelműen kijelentette, hogyStarmer e kijelentését óriási, percekig tartó ováció fogadta. Röviddel később azonban Steve Turner, a legnagyobb brit szakszervezeti szövetség, a Munkáspárttal rendkívül szoros szövetségesi és támogatói kapcsolatban álló Unite főtitkárhelyettese kijelentette:Turner szerint ha újabb népszavazás lesz, az csak a kilépés feltételrendszerének elfogadásáról vagy elvetéséről szólhat, mivel ha az EU-tagságról tartanának ismét referendumot, az csak feltépné a Brexit által a brit társadalmon ejtett sebeket.A 2016-os referendumon a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre, az országos átlagon belül a Munkáspárt támogatóinak 60 százaléka viszont a bennmaradásra szavazott.Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője kedd este a BBC televíziónak az újabb népszavazás lehetőségéről szólva úgy fogalmazott: "még nem mondtuk, hogy lesz-e bármi (ilyesmi), azt mondtuk, hogy minden lehetőséget fontolóra kell vennünk, ha és amikor a kormány vagy a (Brexit)-tárgyalások összeomlanak".Corbyn, aki szerdán tartja a Labour-kongresszus záróbeszédét, nem volt hajlandó válaszolni arra a kérdésre, hogy újabb népszavazás esetén hogyan voksolna, mivel szerinte jelenleg ez egy "feltételezésekre épülő kérdés".Theresa May miniszterelnök, aki kedden az ENSZ Közgyűlésének 73. ülésszakára utazott New Yorkba, az őt kísérő brit újságíróknak a repülőgépen kijelentette: nem lehetséges újabb népszavazást tartani a brit EU-tagságról, mivel a 2016-os referendum már döntött erről a kérdésről. May hozzátette: az új parlamenti választások kiírása sem szolgálná Nagy-Britannia érdekeit, mivel a kormány jelenleg egy jó Brexit-megállapodás elérésén dolgozik.A brit kormányfő megismételte ugyanakkor azt a már többször hangoztatott nézetét is, hogy egy esetleges rossz megállapodásnál az is jobb, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül lép ki az EU-ból.