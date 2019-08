Mégsem ússzuk meg? Minket is megcsapott a német gyengélkedés szele

Még korai arról beszélni, hogy véget ért a régió ellenállóképessége, azonban figyelemre méltó, hogy megjelentek az első olyan adatok, melyek az eddigi dinamika megtorpanására utalnak - emeli ki a JP Morgan elemzése.Magyarországon a napokban jelent meg az ipar gyenge adata , júniusban 1,8%-kal esett a termelés az előző hónaphoz képest, ezzel a második negyedévben már stagnált a termelés a korábbi növekedés után. A KSH közlése szerint a csökkenéshez a feldolgozóipari alágak többsége hozzájárult. A legnagyobb súlyú járműgyártásban, illetve az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában lassult a növekedés üteme, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása visszaesett.

Egy nappal később a külkereskedelemről is meglepően gyenge adat jelent meg , a magyar export és import is visszaesett júniusban. Különösen a kivitel 6,1%-os esése volt kellemetlen meglepetés az eddigiekhez képest.

A régió kilátásaival kapcsolatban a JP Morgan azt emelte ki, hogy a kockázatok egyértelműen lefelé mutatnak a német gazdaság lassulása miatt. Ennek köszönhetően a cég szakemberei a magyar növekedésre vonatkozó előrejelzésüket is lefelé módosították.

A szakemberek szerint a második félévben az eddig vártnál 0,75 százalékponttal, 2020-ban pedig 0,25 százalékponttal lehet visszafogottabb a magyar gazdaság bővülése. Ennek köszönhetően pedig már idén sem biztos, hogy eléri a növekedésünk a lélektanilag fontos 4%-ot, a friss prognózis szerint 3,9%-os bővülést várnak az eddigi 4,1% helyett. Jövőre pedig az eddig becsült 2,6 százalékkal szemben csak 2,3 százalékkal növekedhet a magyar gazdaság.A régióból egyelőre kilóg a lengyel gazdaság, mely az elemzők szerint kevésbé exportvezérelt, ezért náluk csak az idei második negyedéves növekedési előrejelzést módosították enyhén lefelé.Ahogy a héten megjelent adatok kapcsán már jeleztük, a lassulás valószínűleg még nem jelenik majd meg a jövő héten érkező második negyedéves adatokban. A JP Morgan szerint a második negyedéves bővülés akár még jobb is lehet az általuk eddig vártnál, a harmadik és negyedik negyedévben viszont már érezhetjük a gyengülést.Az eddigi adatok alapján a közép-európai országokban a fogyasztással nincs különösebb probléma, továbbra is erős, a lassulás sokkal inkább az iparba gyűrűzhet majd be - vélik az amerikai bank elemzői.