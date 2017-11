Megszaladtak az állami kiadások októberben

Korábban soha nem látott októberi mínusz alakult ki a költségvetésben, 182 milliárd forintos deficit volt látható - írtuk két héttel ezelőtt az előzetes adatok kapcsán. Most a részletes adatokból kaphatunk pontosabb képet a folyamatokról.

A központi költségvetés bevételi oldala 4,4%-kal volt magasabb, mint tavaly októberben. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolt adók robbantak fel 48%-kal, miután az áfa-bevételek 71%-kal növekedtek: 187 milliárd forint után 320 milliárd forintra. A kumulált áfabevételek is szépen alakultak eddig az év során.

Az szja-bevételek is stabilan híznak: 12%-kal 162 milliárd forintra.A központi költségvetés kiadásai közben viszont 34,7%-kal ugrottak meg. A lakásépítési támogatások összege megtriplázódott 17,5 milliárd forintra. Jól látható, hogy továbbra is megelőlegezi az uniós projekteket az állam, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok uniós kiadásai 218 milliárd forintra emelkedtek a tavalyi 108 milliárd forintról. A kamatkiadások is 62%-kal lettek magasabbak a tavalyihoz képest.Most, hogy már csak alig másfél hónap van hátra az évből, izgalmasabb kérdés, hogy mire maradt lehetősége a kormánynak. Erről legutóbb szombati cikkünkben írtunk, rámutatva arra, hogy a mostani kedvező helyzet miatt az utolsó negyedévben soha nem látott költekezésre adna lehetőséget a kormány számára.