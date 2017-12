Megszavazták a kormány újabb csodafegyverét a munkaerőhiány ellen

Az egyre népszerűbbé, elterjedtebbé váló duális szakképzési forma további megerősítését célozzák a tanulószerződéses gyakorlati képzés rendszerét érintő módosítások. Ennek értelmében tanulószerződést már a szakgimnázium 11-12. évfolyamán tanulók is köthetnek, a kötésre jogosult egyéb szervek, szervezetek köre pedig bővül. A hatékonyabb és eredményesebb duális gyakorlati képzés megvalósítását segíti, hogy a gazdálkodó szervezeteknél a tanulók képzésével foglalkozó szakemberek újfajta, kifejezetten a tanulók felkészítésére fókuszáló képzésben részesülhetnek - emeli ki a minisztérium.A folyamatosan gyorsuló gazdasági, technológiai változások is indokolják, hogy a gazdasági szereplők az eddigieknél közvetlenebb módon kapcsolódhassanak be a szakképzés szabályozási rendszerébe. A törvényjavaslat elfogadásával megalakulhatnak az ágazati készségtanácsok, melyek révén a gazdasági ágazatok szereplői választott képviselők útján közvetlen lehetőséget kapnak a szakképzés és felnőttképzés keretében folyó képzések szakmai tartalmainak kontrollálására, módosítására. Emellett megújul a nem állami szakképzők állami feladatellátásba való bevonását segítő szakképzési megállapodások rendszere is, így országos szinten egyenletesebben, átfogóan és hosszabb távra tervezhető módon biztosítható a szakképzési kapacitások elosztása, összehangolása.Az NGM várakozásai szerint a felnőttképzést érintő módosítások elősegítik a vállalatok igényeinek érvényesülését is annak érdekében, hogy munkavállalóik át-, és továbbképzése lehetőleg minél rövidebb idő alatt valósuljon meg, célzottan az adott munkakörnek megfelelő naprakész tudást szerezzenek, miközben csökken az ehhez kapcsolódó adminisztráció. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló törvény módosításával többek között könnyebben garantálható lesz az összefüggő nyári gyakorlat idejére a tanulók gyakorlati képzése, valamint e képzések támogatási forrásának biztosítása.