Megszavaztatnák a szociáldemokratákat a német nagykoalícióról

Frank-Walter Steinmeier "drámai felszólítást" intézett a pártokhoz, hogy tárgyaljanak a kormányalakítás előmozdításáról, és az SPD eleget tesz ennek.

Azonban az utolsó szó a tagságé, vagyis pártszavazást tartanak, ha dönteni kell arról, hogy kormányra lépjenek bármilyen koalíciós összetételben.

A "politikusok és újságírók berlini buborékában" gyakran nem veszik figyelembe, hogy Martin Schulz támogatottsága továbbra is igen erős a tagságban

Szóba jöhet egy CDU/CSU-vezetésű kisebbségi kormány külső támogatása is, bár Angela Merkel az eddigi nyilatkozataiban elutasította a kisebbségi kormányzás lehetőségét.

A szociáldemokrata tartományi miniszterelnökök részvételével tartott elnökségi ülés után Hubertus Heil főtitkár elmondta, hogy az SPD készen áll megbeszéléseket folytatni más pártokkal. Szavai szerintAz első találkozókat legkorábban december elején tarthatják meg, miután Frank-Walter Steinmeier államfő befejezi az egyeztetéseket a szövetségi parlament (Bundestag) pártjaival, és javaslatot tesz arról, hogy miként próbáljanak meg új lendületet adni az úgynevezett Jamaica-koalícióról folytatott tárgyalások kudarca miatt leállt kormányalakításnak.Pénteken nap közben Martin Schulz a Twitteren közölte:Az SPD elnöksége hétfőn, az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) és testvérpártja, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) szövetsége, a liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) és a Zöldek koalíciós egyeztetésének kudarca után még egyhangúlag megerősítette, hogy nem folytatják a 2013-ban kezdett kormányzást a CDU/CSU-val.Azóta heves vita bontakozott ki a pártban arról, hogy helyes-e a nagykoalíció elutasítása. A pártvezetés csütörtökön azután tárgyalt ismét a pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormány gondolatának bukása révén előállt új helyzetről, hogy Martin Schulz megbeszélést folytatott az államfővel a kiútról.A tárgyalás a vártnál hosszabb volt, és a kibővített elnökségi ülés is rendkívül hosszú volt, nyolc órán át tartott. Közben megjelentek értesülések arról, hogy Martin Schulz lemond a pártelnöki tisztségről. Ezt cáfolták, a párt hivatalos állásfoglalása szerint senki sem követelte az elnök távozását, és Martin Schulz nem is ajánlotta fel, hogy lemond.- mondta Stephan Weil alsó-szászországi miniszterelnök.Az eddigi nyilatkozatok alapján az SPD-nek leginkább az okoz dilemmát, hogy a középen elhelyezkedő néppártok - CDU/CSU, SPD - nagykoalíciójának folytatása a széleken elhelyezkedő kisebb pártok további erősödéséhez, és a szeptemberi Bundestag-választáson jelentősen meggyengült kormánypártok hanyatlásának folytatódásához vezethet. Ráadásul nem is lehet biztosra venni, hogy sikerül újabb koalíciós szerződést kötni a CDU/CSU-val, mert a megállapodáshoz a tagság támogatását is meg kellene szerezni egy pártszavazáson, ésAzonban az előrehozott választás legalább ennyire veszélyes lehet, a kormányalakítás kudarca miatt csalódott választók az SPD-t is megbüntethetik, így a szeptemberi választáson elért történelmi mélypont,. A Bundestag-frakció számos tagja erre a veszélyre hivatkozva sürgeti a kormányzás folytatását, a német sajtó értékelése szerint főleg azért, mert tartanak frissen szerzett mandátumuk elveszítésétől.Két tekintélyes, veterán szociáldemokrata politikus pénteken újabb lehetséges forgatókönyvvel, a Kenya-koalíció gondolatával állt elő. Wolfgang Thierse, a Bundestag volt SPD-s elnöke és Gesine Schwan, a párt korábbi államfőjelöltje a Berliner Zeitung című lap beszámolója szerint sürgeti, hogy kezdődjék tárgyalás a CDU/CSU, az SPD és a Zöldek kormányzati együttműködéséről. A pártok színe (CDU/CSU: fekete, SPD: piros, Zöldek: zöld) alapján elnevezett Kenya-koalíció "kreatív megoldás" lenne a Jamaica-koalíció bukására - írta a két befolyásos szociáldemokrata politikus egy nyílt levélben, amelyet Andrea Nahles-nek, a Bundestagban működő frakció vezetőjének címeztek.A Zöldek vezetői elvetették a javaslatot. Nem látszik, hogy miért lenne jobb a nagykoalíciónál, ha a Zöldek is részt vennének a kormányzásban - mondta Katrin Göring-Eckardt, az ökopárt társ-frakcióvezetője, rámutatva, hogy a CDU/CSU és a SPD a Zöldek nélkül is tud a Bundestag többségére támaszkodó kormányt alakítani.Pénteken az államfői hivatal közölte, hogy Frank-Walter Steinmeier a jövő héten együttes tárgyalást tart Angela Merkellel, Horst Seehofer CSU-elnökkel és Martin Schulzcal.