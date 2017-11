Megszereztük azt az anyagot, amivel megoldanák Magyarország legnagyobb problémáját

Növekedési korlát

Magyarország növekedésében és felzárkózásában ma már az egyik legsúlyosabb gond a humántőkében mutatkozó hiány - olvasható az MKIK vitaanyagában, amely ismerteti, hogy a legtöbb vállalati felmérés szerint egyre több cég küzd munkaerőhiánnyal. A romló helyzet helyenként már nem csak a színvonalra hat negatívan, hanem a vállalkozások működőképességét is veszélyezteti. A feldolgozóiparban a cégek 80, az építőiparban 60, a szolgáltató szektorban pedig a 40 százalékuk küzd munkaerőhiánnyal

a gazdaság növekedése pótlólagos munkaerőigényt támaszt,

az elvándorlás és ingázás okozta hiányt a környező országokból való bevándorlással nem tudjuk pótolni,

miközben az aktivitási ráta és a foglalkoztatási ráta növekedése mellett csökken a munkába újonnan belépők száma.

Az MKIK szerint a magyar helyzet abból adódik, hogy:

Teljes foglalkoztatás? Á, dehogy!

A munkatermelékenység ezzel párhuzamosan lassabban növekszik, mint a bérek, és mindkét területen felzárkózásra lenne szükség. A béreknél ez ugyan már megindult, de a jelenlegi termelékenységi szinttel a hazai bérek nem közelíthetik meg a nyugati bérszintet.Problémaként említik, hogy a magyar adóék ugyan csökken (2016-ban 49% volt), de még most is magasnak számít az OECD-országok között.A foglalkoztatás 2015-16-ban látott erőteljes növekedése 2017-ben is folytatódik, de az ütem csökken. A növekedés 2018-ban várhatóan megtorpan, ami demográfiai okokkal magyarázható, és azzal, hogy a munkaerőtartalék képzettségi szintje nem megfelelő. A 2017-ben elérhető 4%-os munkanélküliségi ráta lényegében teljes foglalkoztatottságot jelentene, de ebben fontos szerepet játszanak a közfoglalkoztatottak.

A belső utánpótlás a közigazgatásban dolgozókból, a közmunkások és a mikrovállalkozások köréből származhat, ahol szektoronként 100-200 ezer fős tartalék rejlik

A munkaerőhiányos helyzet szerintük rövid távon leginkább úgy javítható, ha az állami szektorban és a közfoglalkoztatásban dolgozókat képzésekkel átterelik az elsődleges munkaerőpiacra.- olvasható az MKIK anyagában.A külföldön dolgozókat és az ingázókat együttesen 4-500 ezer főre becsülték, akik így érdemben befolyásolják a munkaerő kínálatát., ráadásul éppen azok mennek el az országból, akik szakképzettek vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek. Mindeközben úgy vélik, hogy a minimálbér - habár növekvő, de még mindig alacsony - szintje, a szociális transzferek, illetve a közmunka elszívó hatása visszafogja a munkaerőkínálatot.

A kihívásokra hosszú távon az automatizálás, az innováció és a robotizáció lehet a válasz, az olcsó munkaerőre építő cégek ugyanis előbb-utóbb el fognak tűnni. A magyar tőkeerős cégek pedig lehetséges, hogy a környező, alacsonyabb bérű országokba helyezik ki a termelésüket.

Na de mi a megoldás?

A terhek csökkentése segíthet

a munkáltató foglalkoztatási költségeinek csökkentése növeli a vállalati nyereségességet, ezen keresztül lehet javítani a beruházási hajlandóságot, és

a munkáltatók a járulékcsökkentést béremelés formájában átengedik a munkavállalóknak.

A közterhek csökkentése azonban csak rövid távú megoldások lehetnek, hosszú távon ugyanis a teljes tényezőtermelékenység növelése alapozhatja csak meg a bérek további emelkedését.

Közmunkások: irány az elsődleges munkaerőpiac!

A közfoglalkoztatás az ország több területén már a versenyszféra elől vonja el a potenciális munkavállalókat

Ki kapjon uniós pénzt?

Mi kell még?

Az MKIK azt is javasolja, hogy csökkentsék a szezonálisan - turizmus, vendéglátás - területén működő vállalatok adóterheit.

Konkrét munkaerőigényekre épülő államilag támogatott foglalkoztatási és képzési programokat kell indítani

Nyakunkon az új ipari forradalom Az Ipar 4.0 eredményeit hasznosító gazdaság sokoldalúan képzett, több mérnöki területen is jártas, kiváló problémamegoldó képességgel rendelkező szakembereket igényel. Az MKIK ennek kapcsán a Az Ipar 4.0 eredményeit hasznosító gazdaság sokoldalúan képzett, több mérnöki területen is jártas, kiváló problémamegoldó képességgel rendelkező szakembereket igényel. Az MKIK ennek kapcsán a Portfolio elemzése alapján bemutatja : Magyarországon az oktatási rendszer színvonala meglehetősen alacsony, nem fordít elegendő figyelmet arra, hogy a felnövekvő generációk a jövőt szolgáló ismeretekkel rendelkezzenek, ami az ország tartós leszakadásához vezethet. A Világgazdaság Fórum szeptemberben kiadott Global Human Capital Report 2017 tanulmánya szerint Magyarország a vizsgált 130 országból a 39. helyen áll. Az országnak komoly problémája, hogy túl nagy hangsúlyt fektet az olcsó munkaerőnek a jelen gazdasági igényeit kiszolgáló kihasználására, és keveset foglalkozik azzal, hogy a fiatalokat felkészítse az Ipar 4.0-val összefüggő gyökeres változásokra.

Az MKIK szerint át kell alakítani a szak- és felnőttképzést úgy, hogy a folyamatosan változó igényeknek megfelelő legyen. A régiók fejlesztési terveit figyelembe véve kell megvalósítani egy pályakövetési rendszert, és fontos lenne integrált adatbázisok működése is. Az Országos Képzési Jegyzéket is szükséges átalakítani, például összhangba hozni a TEÁOR-FEOR-OKJ hármasát. További javaslat, hogy átjárható oktatási rendszert alakítsanak ki, de segítene az is, ha a szakképzési hozzájárulást úgy használhatnák fel, hogy javuljon a vállalatok döntési szabadsága a felhasználhatóságot illetően. A támogatott felnőttképzési irányokat és a munkaadói igényeket közvetlenül össze kell hangolni. Nagyon fontos a digitalizáció kérdése is, ezen belül a digitális írástudás megteremtése, amely alapfeltétel lesz a munkaerőpiacon. (Ebben az anyagban viszont nincs benne az a sokat vitatott álláspont, amely szerint a gimnáziumokból a szakiskolák felé kellene terelni a diákokat.)A járulékcsökkentés jó hatással van a munkaerőpiacra, de a mai magyar munkaerőhiányos helyzetet csak kisebb részben okozzák a magas közterhek. Ugyanakkor a járulékcsökkenés több szempontból is kedvező:A munkavállalói terhek csökkentése közvetlenebb megoldás lehet, egy ilyen intézkedésnek már érzékelhető hatása lenne, jelentős réteget mozgatna meg.A közmunka keretében speciális, az egyének élethelyzetéhez igazodó képzéssel kombinált foglalkoztatási programokat kell szervezni, ezzel enyhítve a munkaerőhiányos állapotot. Figyelembe véve, hogy a közmunkások csaknem fele, átlagosan 47%-a rendelkezik közép- vagy felsőfokú képzettséggel, ők az MKIK szerint feltehetően el tudnának helyezkedni a versenyszférában is, velük potenciálisan utánpótlásként, munkaerőtartalékként lehet számolni, azonban a területi problémák ezt megnehezítik. (Nem vagyunk arról meggyőződve, hogy a közmunkások nehezen foglalkoztathatósága dominánsan területi jellegű probléma. A képzetlen, de még az alacsony középfokú végzettségűek körében is jelentős lehet az a réteg, amelyik az egyén képességek miatt is nehezen vagy egyáltalán nem foglalkoztatható az elsődleges munkaerőpiacon.)- írják, viszont kiemelik, hogy sok területen nincs más munkalehetőség.A 2014-2020-as uniós ciklus forrásait a kkv-khoz kell eljuttatni, ugyanakkor. A GINOP-forráoskat pedig úgy kellene átcsoportosítani, hogy több jusson gépfejlesztésre, kapacitásbővítésre, technológiafejlesztésre. A pályázatoknál a finanszírozást különböző eszközök kombinációjával kellene megoldani: 20% saját erő, 30% vissza nem térítendő támogatás, 50% kamatmentes hitel.a legkeresettebb szakmákban biztos, hogy további béremelést kell végrehajtani. Ugyanakkor erre nem minden ágazatban van lehetőség. Szélesebb körben szükséges alkalmazni az atipikus foglalkoztatást, elsősorban a részmunkaidős és az otthon végezhető munkalehetőségek növelésével. Preferálni kell az utazási, lakhatási támogatásokat, valamint a különféle ösztöndíjprogramokat.ki kell dolgozni egy 2030-ig szóló felzárkóztató programot, ötéves ciklusokban. A képzetlen és elszegényedett rétegekről is gondoskodni kell, főleg a roma réteg felzárkózásának kérdését, iskoláztatását és munkába állását szükséges megoldani. A 8 általános befejezését nagyon nehéz kérdésnek ítélik azoknak az esetében, akiknél ez eddig nem sikerült.Az elvándorlás dinamikáját muszáj csökkenteni, emellett elő kell segíteni a külföldön dolgozó magyarok hazai munkavállalását is, az eddigi intézkedések ugyanis nem voltak eléggé eredményesek. A közfoglalkoztatás körében a képzést a helyi sajátosságokra és munkalehetőségekre tekintettel kell megszervezni, ennek során a 8 általánossal rendelkezők számára szükséges biztosítani a szakképzést, illetve a továbbtanulás lehetőségét. A nagyobb mobilitás is elkerülhetetlen, mert ez lehet a kulcsa a területi problémák megoldásának.- írja az MKIK anyaga, akik szerint a közfoglalkoztatottak képzése is hatékonyabb lenne, ha a vállalatok munkaerőigényére épülne.