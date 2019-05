Megszólalt a kormány az MTA sorsáról

Továbbra is amellett érvelünk, hogy ne vegyék el tőlünk az intézeteket... Közvetlenül eddig sem szóltunk bele az intézethálózat irányításába, az új struktúra viszont garantálná, hogy ne is tehessük. A kormány is beleszólást kap az ott folyó kutatási irányok meghatározásába a jövőben. Ez elfogadható kompromisszum a részünkről, s a miniszter részéről is tapasztaltam nyitottságot szerdán

A kutatóintézetek átalakításával kapcsolatban a kormány álláspontja egy éve változatlan, szerdán az innovációs és technológiai miniszter ennek részleteiről tárgyalt az MTA elnökével. A kormány a kutatóintézetek további működését az Akadémián kívül képzeli el, minden ezzel ellentétes híradás csak kampánylufi - írták az MTI-hez eljuttatott közleményben.Pénteken több cikk is felvetette, hogy esetleg mégis az Akadémiánál maradhat a kutatóhálózat. Lovász László, az MTA elnöke a valaszonline.hu-n pénteken megjelent interjúban azt mondta, hogy derűlátóbb a kutatóintézetek sorsával kapcsolatban.- fogalmazott az MTA elnöke.Lovász László az Indexnek is optimizmusának adott hangot. "Abban kell bíznunk, hogy a kormány elfogadja az általunk megszavazott megoldást, és a hosszú vitát lezárva végre együtt láthatunk hozzá a munkához" - írta az Indexnek Lovász László.