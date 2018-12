Megszólalt a NATO az orosz-ukrán helyzetről

A szövetség emellett messzemenőkig támogatja Ukrajna területi épségét, függetlenségét és azt, hogy Kijev párbeszéden alapuló, politikai megoldást találjon a fennálló problémákra

A főtitkár elmondta, a különféle támogatás közé tartozik, hogy Ukrajna hogyan modernizálja katonai erejét, ellenőrző és védelmi rendszereit, hibrid- és kibertámadások elleni fellépését, valamint tagállami hozzájárulások által felszerelést juttat és képzési feladatokat lát el az országban.- húzta alá a főtitkár.Elmondta, a NATO tavaly 80-ról 120 hadihajóra növelte jelenlétét a Fekete-tenger térségében, valamint egyes tagállamok saját határkörben is megerősítették a szövetség törekvéseit."A NATO továbbra közelről figyeli a helyzet alakulását, jelen van a térségben és továbbra is azt várja Oroszországtól, hogy engedje szabadon a fogva tartott ukrán katonákat és hajókat, valamint azt, hogy tartsa tiszteletben nemzetközi kötelességeit, lehetővé téve a hajózást a Kercsi-szorosban és az Azovi-tengeren, valamint az akadálytalan hozzáférést az ukrán kikötőkhöz" - fogalmazott.A közepes és rövid hatótávolságú, szárazföldi indítású nukleáris eszközökről szóló megállapodással (INF) kapcsolatban elmondta, a megállapodás rendkívül fontos dokumentum a transzatlanti térség békéjének megőrzése érdekében. Minden aláíró kötelessége betartani az abban foglaltakat - húzta alá. Mint elmondta, a szövetség az ülés folyamán mélységeiben tárgyalja meg az Egyesült Államok álláspontját, amelyek szerint Oroszország megsértette a megállapodást. A NATO felkészül a megfelelő és arányos válaszadás lehetőségére - emelte ki.A szövetség arra szólítja fel Oroszországot, hogy tegye átláthatóvá a szerződésben foglalt fegyverek esetleges fejlesztésének és gyártásának dokumentumait - húzta alá Stoltenberg.Kiemelte, a szövetség a védelem és az elrettentés fenntartása mellett továbbra is politikai párbeszédre törekszik Oroszországgal. A NATO reméli, hogy a kapcsolatok pozitív irányba változhatnak a közeli jövőben, de alkalmazkodik a lehetséges eltérő forgatókönyvekhez - mondta. Annak ellenére, hogy az elmúlt időszak eseményeit követően NATO nem fordul bizalommal Moszkvához, folytatni kívánja a párbeszédet a "terhelt kapcsolat" javítása, vagy bármifajta váratlan és ellenőrizetlen esemény elkerülése érdekében - tette hozzá.