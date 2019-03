Megszólalt Merkel a Brexitről

A kancellár elmondta: amennyiben nem sikerül elfogadni a megállapodást, vagy nem is szavaznak róla az alsóházban, újabb EU-csúcs összehívására lehet szükség március 29. előtt.Aláhúzta, hogy az utolsó pillanatig küzdeni kell a megegyezésen alapuló, rendezett Brexitért, mert Németországnak, illetve az EU-ban maradó 27 tagállamnak és a közösségből távozó országnak is ez az érdeke. Azonban Németország és az EU többi tagállama a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitre is felkészül - mondta Angela Merkel.A Brexit mellett az EU jövőjével is foglalkozni kell, a 27 ország közösségének egy olyan világban kell helytállnia, amely tíz évvel az EU működéséről szóló Lisszaboni Szerződés megkötése, tíz évvel a globális pénzügyi válság és harminc évvel a vasfüggöny lehullása után "globális újrarendeződésen" megy keresztül.Az új ázsiai gazdasági hatalmak, mindenekelőtt Kína felemelkedése "fundamentális kihívás" elé állítja az EU-t, a nemzetközi ügyek többoldalú megállapodásokon alapuló rendezésének módja, a multilateralizmus pedig "nyomás alá kerül".A multilateralizmus békét és minden korábbinál nagyobb jólétet adott Európának az utóbbi hét évtizedben, és "megkérdőjelezhetetlen számunkra, mi továbbra is a multilaterális együttműködésre építjük munkánkat" - jelentette ki a német kancellár.Európa a nemzetközi folyamatokat formáló és "béketeremtő hatalom", ez a szerepe egyre fontosabb lesz, és Európa "az EU-n belüli viszályok ellenére is a demokrácia és az emberi jogok fellegvára", olyan hely, ahol megvédik a kisebbségeket az üldöztetéstől, és ahol a jogi keretek között mindenki "kimondhatja, leírhatja és hittel vallhatja mindazt, amit helyesnek tart".Mindezt meg kell őrizni, és továbbra is teljesíteni kell az EU által a polgárainak tett nagy ígéreteket, "a jólét és a biztonság ígéretét" - fejtette ki Angela Merkel.A jóléttel kapcsolatban mindenekelőtt arról szólt, hogy az EU-nak a világelsők közé kell kerülnie a legmodernebb technológiákban. Ez elengedhetetlen a közösség exportjának 80 százalékát kitermelő és 30 millió munkahelyet biztosító "ipari bázis" megőrzése szempontjából.A biztonsággal kapcsolatban említette a többi között, hogy halad előre az egységes ki- és beutazási nyilvántartás bevezetésének ügye. A menekültek és a migráció ügyében is sikerült előrelépni, így például javult az EU-s külső határ védelme, "de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy messze nem sikerült mindent elérni".