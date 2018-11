Megvan a Brexit-alku egyik utolsó fontos eleme

Az EU27 és az Egyesült Királyság között múlt héten összejött kilépési megállapodás után a hét elején jelezte Sanchez, hogy nem teljesen elégedettek a Brexit-megállapodás egyik paragrafusával, ami Gibraltár hosszú távú kérdését érinti. A spanyol kormányfő azt sürgette, hogy erről a spanyoloknak és a briteknek külön meg kell még állapodni, különben megvétózza a brit kilépési megállapodást (igaz ez nem tudta volna megállítani a folyamatot, mert a holnapi Európai Tanácsi ülésen elegendő a minősített többség is a támogatáshoz, de optikailag jobban néz ki, ha mind a 27 bent maradó tagállam jóváhagyja a kilépési megállapodást.)Az elmúlt napok spanyol-brit tárgyalásai alapján tehát most megszületett az eredmény, az előrelépés pedig jól jön Theresa May brit kormányfőnek is, aki ma este éppen újra egyeztet még Brüsszelben Jean-Claude Juncker bizottsági elnökkel, hogy a holnapi rendkívüli EU-csúcson minden rendben menjen és gyorsan el tudják fogadni az állam- és kormányfők egyrészt a végső kilépési megállapodást, másrészt a hosszabb távú EU-brit kapcsolatoknak keretet adó politikai deklaráció szövegét.