Megvan a Brexit megegyezés!

Frissítés:

Megvan a Brexit deal

Ez azért túlzás, de több jel utal arra, hogy az első fordulós tárgyalásokat végre lezárhatják a felek, és a kereskedelmi ügyek kerülhetnek terítékre.

Megszólalt a Bizottság is Javaslatot tett az Egyesült Királyság uniós kilépéséről szóló tárgyalások második szakaszának megkezdésére péntek reggel az Európai Bizottság, mondván, hogy hosszú hónapok után sikerült elegendő előrelépést elérni a kiválás legfontosabb feltételeiről szóló tárgyalásokon.

Hosszú hónapok után megszületett a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának legfontosabb feltételeiről - jelentette be közös sajtóértekezletén Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke és Theresa May brit kormányfő, miután korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ültek Brüsszelben.A fehér füst előzménye, hogy Theresa May brit kormányfő pénteken korán reggel ismét tárgyalóasztalhoz ült Brüsszelben Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével - jelentette be hajnalban az uniós testület. A találkozó reggel 7 órakor kezdődött, rá nagyjából egy órával pedig közös sajtóértekezletet tartanak - közölték.Korábban arról tájékoztattak, hogy reggel 8 óra előtt Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke is sajtónyilatkozatot fog tenni, ennek tartalmáról azonban előre nem közöltek semmit. Elemzők szerint minden jel arra mutat, hogy elérhető közelségbe került a megállapodás az Egyesült Királyság uniós kiválásának főbb kérdéseiről- írja az MTI.A kilépési tárgyalások második fázisa is nagyon kritikus témáról fog szólni: a Brexit utáni EU-s kapcsolatok tisztázásáról (közös piaci tagság, kereskedelmi kapcsolatok, stb.), vagyis itt dől el, hogy a britek hozzáférhetnek-e, és ha igen, milyen feltételekkel a közös piachoz. Svájci, norvég és kanadai modell is szóba kerülhet, de meglehet, hogy egy különlegesebb saját státuszt kap Nagy-Britannia. Azzal, hogy a tárgyalások első két fordulóját az EU-nak sikerült különválasztani, a briteknek kevesebb aduja maradt a második körre is. Most kell majd eldönteni a feleknek, kinek mennyit és meg, hogy az EU-ból történő kivonulás után is az uniós áru- és szolgáltatáspiacon maradhasson Nagy-Briannia. Financial Times szintén arról ír, hogy megszületett a történelmi Brexit-megegyezés. A lap úgy tudja, hogy az Egyesült Királyság mintegy 4 millió külföldi számára nyújt különleges jogokat, illetve 40-60 milliárd euró lelépési díjat fizet a korábban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére.Az utóbbi hetekben azonban nem is a fenti két ügyben gyűrték egymást a felek, hanem abban próbáltak dűlőre jutni, hogy miként oldják fel azt az ellentmondást, hogy az ír-északír határ úgy legyen az Európai Unió határa, hogy közben az ír szigetet mégse válassza végletesen ketté. A brit kormányt kívülről támogató brit unionista párt számára sokáig nem sikerült elfogadható kompromisszumot találni, úgy tűnik, most ez is összejött.