Megvan, hogy idén mitől félhetünk a legjobban

Tíz éve nem volt ilyen jó bőrben a világgazdaság, mint idén, hiszen az összes OECD-országban dinamikus gazdasági növekedés jöhet, azaz a fejlett és a feltörekvő gazdaságok is szinkronban haladnak, de a régi mondás szerint- adja meg felütését saját anyagának a befektetési bank. Éppen emiatt végiggondolták a fontosabb eszközosztályokra, hogy melyek lehetnek idén a leginkább lényeges kockázatok. Összesenkét csoportra bontották őket és azt is végigelemezték, hogy az alap forgatókönyvhöz képest a pozitív és negatív kockázatok ezek milyen hatást gyakorolhatnak az eszközosztályokra.Az alappályához képest a(a növekedést és így az eszközosztályok teljesítményét javító) kockázat az lehet, ha(ennek 15%-os valószínűséget adnak), vagy a magas államadósság mellett több nagy fejlett piaci gazdaság (pl. Németország) nekilát egy költekező, növekedésélénkítő programnak.Az alappályához képesta SocGen csapata szerint és mivel ennek adták a legnagyobb méretű hattyút, ezt tartják a legnagyobb hatású világgazdasági kockázatnak jelenleg (az ábra nem teljesen azonos a piaci szlengben fekete hattyúként nevezett kis valószínűségű, de nagy hatású események jelenségnek)., és amint látszik, sokkal kisebb esélyűnek tartják, hogy a Donald Trump amerikai elnök által régóta lebegtetett kereskedelmi háború forgatókönyve ténylegese bekövetkezik, illetve az Észak-Korea elleni háború valóban megindul.

Miután megismertük azt, hogy melyek a SocGen csapata szerint a legnagyobb hatású pozitív és negatív világgazdasági kockázatok, érdemes azt is megnézni, hogy az alappálya szerint mire számítanak idén. Amint látjuk:és ha a nagy infrastruktúra-fejlesztési program tényleg elindulna (10% esély), akkor ehhez képest akár 750 ponttal is magasabban zárhatna majd az index. Ha viszont a legfontosabb kockázat élesedne egyedül, (az eszközárak erőteljes globális átárazódása), akkor ehhez képest még további 200 pontos esés is megtörténhetne, ráadásul ennek esélyét 25%-ra teszi a bank csapata. Ugyanezzel a logikával a most 1,22 körüli euró/dollár árfolyamot egyébként is 1,27-re várják év végére, de ez a legfőbb pozitív, illetve negatív kockázat élesedése esetén 1,35-re, illetve 1,15-re változna a várakozásuk szerint.