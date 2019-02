Megvan, hol lehet a Budapestről száműzött Red Bull Air Race

A polgármester nem tart attól, hogy a Balaton Sound utáni hétvégére, július 12-14-ére esne a verseny, "hiszen erről szól a főszezon".

Csákovics Gyula (független) közölte, a képviselő-testület egységes abban, hogy befogadná a repülős Forma-1-nek is nevezett versenyt.Hangsúlyozta,, amelynek fő helyszíne a város 3 kilométer hosszú partszakasszal rendelkező szabadstrandja lenne, de a repülőket a környék településeiről is látni lehetne.Elmondta, a repülők számára szóba jött a sármelléki, a siófok-kiliti és a szentkirályszabadjai reptér is. A szervezőknek még több hatósággal, szervezettel egyeztetniük kell, mielőtt meghozzák a végleges döntést - jegyezte meg.A Főpolgármesteri Hivatal február elején jelentette be, hogy a főváros nem ad engedélyt a júliusra Budapestre tervezett Red Bull Air Race-re. Ezután Keszthely alpolgármestere ajánlotta városát és környékét a verseny balatoni helyszínéül, Hévíz és az általa üzemeltetett sármelléki Hévíz-Balaton Airport pedig háttérbázisként vállalta a támogatást, ha a szervezők a nyugat-balatoni térségbe vinnék a rendezvényt.