Megvan, mikor áll fel az új magyar kormány

az új Országgyűlés április végi alakuló ülését megelőző három hétben eldőlnek az új kabinet személyi kérdései és az, hogy lesz-e változás a kormányzati struktúrában.

A napilap értesülései szerint hétfőn Rogán Antal a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője értekezleten köszönte meg a kampánystáb munkáját, egyben értékelték a választási mozgósításon szerzett tapasztalatokat.A lap úgy tudja, hogyA várakozások szerint május elején alakul meg a negyedik Orbán-kormány és teszi le az esküt a parlament előtt.Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője közben az ATV-nek azt mondta , hogy nem sürgeti semmi az új kormányalakítást, mivel nem egy teljesen új adminisztráció felállításáról van szó, de azt gondolja, hogyA kormányközeli lap azt is írja, hogy "minden jel szerint a következő Fidesz-KDNP-kormány is marad az egykulcsos adórendszer mellett, illetve korábban már több fórumon is kilátásba helyezték a jelenleg 15 százalékos személyi jövedelemadó egy számjegyűvé tételét". Azt is megjegyzi, hogy az adóügyekben "a képviselőket az idő is sürgeti, hiszen eddig mindig korán, tavasszal szavaztak a rákövetkező évi tervezett állami kiadásokról és bevételekről".A várható gazdaságpolitikai lépésekről itt írtunk:

Orbán Viktor érkezik az április 8-i parlamenti választásra saját szavazókerületébe. Kép és címlapképp forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP