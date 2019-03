Megveszi May a Brexit támogatóit a nagy döntés előtt

Az 1,6 milliárd fontos programból ugyanis a már allokált 1 milliárd font több mint fele azokba az észak-angliai választókörzetekbe menne, amelyben olyan ellenzéki Munkáspárti képviselők erősek, akik egyébként a Brexitet támogatnák. Így tehát May kvázi megvásárolja az ő jövő heti támogató szavazatukat a Brexit-megállapodáshoz, hogy a meglegyen a többség a parlamentben.- írja a Reuters. Amint megírtuk: May azt ígérte meg múlt héten, hogy legkésőbb március 12-ig a képviselők elé viszi újra érdemi szavazásra az általa már ősszel összehozott Brexit-megállapodást, az EU-s vezetők által aláírt politikai deklarációt és a most Brüsszelben kidolgozás előtt álló kiegészítő dokumentum hármasát. Utóbbiban egy friss jelzés szerint jogi relevanciával bíró részek is lesznek., részben May fenti húzása miatt, részben a Konzervatív Párti Brexit-táborban azon félelem miatt, hogy ha nem szavazzák meg, akkor a Brexit jelentős idejű elhalasztása az ő lelkükön száradhat (márpedig ők a minél előbbi minél tisztább szakításban érdekeltek).Amint azonban rámutattunk és vasárnap esti hírekből is látszik: , mert bizonyos törvényeket még meg kell hozni a problémamentes Brexit levezénylése érdekében.