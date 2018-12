Menekülnek az emberek a haldokló országból

A két szervezet adatai szerint mostanáig több mint 3 millió venezuelai kényszerült az ország elhagyására a rossz gazdasági helyzet miatt, ez naponta átlagosan 5500 embert jelentett az idén, 2019 végéig pedig akár 5,4 millióra is emelkedhet a számuk.Eduardo Stein, az UNHCR-nek és az IOM-nek a venezuelai menekültek és migránsok ügyeiben illetékes, közös különmegbízottja azt mondta nyilatkozatában, a menekültek nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz és elegendő élelemhez sem.A két szervezethez és más, velük együttműködő csoportok válságkezelésre vonatkozó tervet is közzétettek. A terv költségének - 738 millió dollárnak - a finanszírozására támogatási felhívást intéztek az adományozó országokhoz.Eszerint az összeg fele azonnali gyorssegély lenne a menekültek részére, harminc százalékát a venezuelaiaknak a befogadó országba való integrációjára fordítanák, mert a szervezetek szerint még évekbe telhet, mire a menekültek visszatérhetnek hazájukba, a fennmaradó rész pedig a befogadó közösségek anyagi terheit lenne hivatva csökkenteni. Az összegből elkülönítenének egy részt a menekültek védelmére is, akiket útjuk során az emberkereskedelem és a szexuális kizsákmányolás veszélye is fenyeget.Venezuela több mint két éve súlyos politikai és gazdasági válsággal küzd. A hatalmas olajkészletekkel rendelkező dél-amerikai ország süllyedése a káoszba Nicolás Maduro baloldali elnök megválasztását követően kezdődött. Maduro az állami intervenciókkal jelentős gazdasági károkat okozott, politikai ellenfeleit pedig elnyomta.