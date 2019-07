Merkel és Orbán is reagált a mai nagy döntésekre

Üdvözölte az európai uniós vezetők brüsszeli csúcstalálkozóján született megállapodást és Ursula von der Leyen jelölését kedd este a német kancellár, hozzátéve, hogy ennek ellenére belpolitikai okok miatt tartózkodnia kellett a szavazáson.Sajtótájékoztatójánarról számolt be, hogy a berlini kormányszövetség egyik tagja, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) nem támogatta az egyezséget, és a koalíciós megállapodás értelmében így a huszonnyolc tagállam vezetői közül egyedüliként tartózkodnia kellett az ülésen.Rámutatott, hogy megpróbálta megóvni a csúcsjelölti rendszert, illetve legalább "tisztességes megoldást" találni a listavezetők számára, azonban ez nem sikerült.Elmondta továbbá, hogy az Európai Tanács javaslata értelmében az Európai Parlament elnöki tisztségét az ötéves ciklus első felében szociáldemokrata, utána pedig néppárti politikus töltené be.Az elmúlt években súlyos hibák történtek az Európai Unióban (EU), és ezeket mind ki kell javítani - hangsúlyoztaminiszterelnök az M1 aktuális csatornának kedden adott interjúban, miután véget ért az Európai Tanács tisztújításról döntő ülése.A kormányfő azt mondta, hogy a gazdaságpolitikával, a migrációs politikával és a nemzeteknek megadott tisztelettel egyaránt voltak gondok, ezért bőven van feladat, de most az esélyek a problémák megoldására sokkal jobbak, mint korábban voltak. Orbán Viktor kiemelte, hogy véleménykülönbségek továbbra is vannak, ezért a jövőben harcok lesznek. Azt mondta, hogy fontos győzelmet arattak, de a nemzetközi politikában mindig új viták jönnek elő. Viszont most már "erőnk is van", hogy érvényt szerezzünk az akaratunknak - tette hozzá.A miniszterelnök azt hangoztatta, hogy a közép-európai térség, a visegrádi négyek (V4 - Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia) szerepe a mostani eseményektől függetlenül is kiemelt. Ez a szövetség sikertörténetnek számít. Bár vannak más országok is, amelyek együttműködnek egymással, de egyikük sem annyira szolidáris a partnereivel, mint jelenleg a V4-ek tagjai - mondta.Pozitív fejlemény az európai uniós állam- és kormányfők brüsszeli csúcsértekezletén született konszenzusos megállapodás a tisztújításról - jelentette ki a francia elnök az ülés után.sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy a tető alá hozott kompromisszum egy "mély francia-német egyezség gyümölcse", a cél annak biztosítása, hogy Európa ne legyen megosztott.Emellett méltatta a jelölteket, köztük az Európai Bizottság elnöki tisztségére megnevezett Ursula von der Leyent és Christine Lagarde-ot, aki az Európai Központi Bank vezetője lesz a tervek szerint.spanyol kormányfő "rendkívül kiegyensúlyozottnak" nevezte a csomagot, és elmondta, biztosították afelől, hogy szociáldemokrata politikus kapja majd a gazdasági és pénzügyi tárcát a bizottságban.ügyvezető osztrák kancellár üdvözölte az eredményt, és történelmi lépésnek nevezte, hogy a brüsszeli testületnek női elnöke lesz.