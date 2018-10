Merkel lelép a párt éléről!

Lényeges, hogy Merkel korábban kijelentette: a pártelnökség és a kancellárság kéz a kézben járnak, azaz egy személynek kell őket betöltenie, de most a német DPA hírügynökség forrásai szerint azt mondta párttársainak: nem akar lemondani a kancellárságról.

Merkel 2000 óta vezeti a CDU-t és december elején lesz egy tisztújítás, azzal kapcsolatos tervét jelentette tehát ma be, ami egyúttal megnyitja majd az utat egy új kancellár-jelölt irányába is. Fontos azonban, hogy jelenleg arról van szó: Merkel csak a pártelnöki tisztségért nem indul újra, a kancellári poszton még maradni fog és feltehetően kitölti a teljes 4 éves periódust. Bár egy ideje arról is folynak találgatások, hogy félidő környékén, azaz jövőre onnan is távozik Merkel.A német kancellár belpolitikai meggyengülését mindenesetre jól jelzi a mai fejlemény is és erre kezdhetett esni az euró: a dollárral szemben 1,1410-ről mostanra 1,1360-ig gyengült a közös európai fizetőeszköz.

Az euró egyébként pénteken szép fordulatot mutatott be 1,1350 körülről 1,14-ig, azaz sikerült elkerülnie az 1,13 körüli támasz tesztelését. Onnan még augusztus közepén fordult az árfolyam és ha ez alá esne a következő napokban, akkor 2017 júniusa óta a leggyengébb euróról beszélhetnénk.