Meséltek a magyar szállodások: ez állhat a turistaáradat útjába

Mitől függ, hogy lesz-e rekord?

A Szallas.hu az előző évek tendenciájából kiindulva továbbra is növekedésre számít: a 2018-as évre a magyar szálláspiacra átlagosan 7-10%-os bruttó szállásdíjbevétel-növekedést prognosztizál. Az online szállásfoglaló oldal szerint mivel a szabadidő kulcskérdés az utazásokban, a 2018-as hosszú hétvégék 0,5-0,7%-os növekedést generálhatnak a belföldi keresletben a tavalyi évhez képest.

GDP-növekedés (a 4% körüli arány kedvező);

diszkrecionális jövedelem (jelenleg megvan a piacon);

a cafeteria utazás támogató hatása (SZÉP-kártya);

szállodapiaci fejlesztések, minőség fenntartás és javítás;

sikeres marketingkommunikáció minden érintettet figyelembe véve;

dinamikus árazás, célcsoportra szabott árpolitika.

Kifejezetten jól alakulnak a munkaszüneti napok 2018-ban: összesen 9-szer lesz hosszú hétvége, és a legjellemzőbb a 4 napos hétvége lesz (6 alkalommal). Gyakorlatilag minden munkaszüneti nap egybevonható egy hétvégével, így a magyar családoknak rekordszámú alkalmuk lesz a kikapcsolódásra, ami a turisztikai szereplőknek is jól jön. Mekkora növekedésre számítanak a szállodaipar szereplői, melyik hétvége lesz a legerősebb, és hogyan lehet igazán jól élni ezzel a lehetőséggel? - erről kérdeztük a piac legnagyobb szereplőit.A turizmus teljesítménye 2010 óta évről évre rekordokat dönt Magyarországon, a 2016-os évben pedig minden idők legjobb turisztikai évét könyvelhettük el.A hosszú hétvége a szabadidő-turizmus tekintetében fontos szempont, de számos makrogazdasági és iparági tényezőtől függ, hogy hogyan alakul a szállodákban a forgalom. Ez általában a következőket jelenti:Az elmúlt években jellemző tendencia volt a hazai szállodák szobaárainak növekedése, és ha például a szállodák a bevételük növelése érdekében túlárazzák a hosszú hétvégéket, az is elképzelhető, hogy a várakozásokhoz képest alacsonyabb lesz a forgalom. Azt sem szabad elfelejteni, hogy ezek nemcsak hozzáadnak, hanem el is vesznek a forgalomból. A hosszú hétvégék előtti és utáni hetek általában forgalomcsökkenést okoznak az előző év ugyanazon időszakához képest.

Hévíz évek óta a legnépszerűbb belföldi úticélok közé tartozik (Forrás: Shutterstock)

Néhány vidéki szállodának jó éve lehet

Hazánkban azok a vidéki szállodák érhetnek el kiemelkedő forgalmat és bevételt a hosszú hétvégék során, amelyek iránt alapvetően nagy a kereslet és a kikapcsolódást szolgálják, tehát elsősorban a gyógy-és wellness szállodákról van szó, ahova a családok és párok járnak pihenni

Nagyszámú előfoglalási akciókra lehet idén számítani, mert a hosszú hétvégék esetében biztonságot jelent a szállodáknak gazdasági szempontból a helyek mielőbbi feltöltése, és szintén valószínűsíthető, hogy a vendégforgalom maximalizálása érdekében többen előírják a minimum 3 éjszakás foglalási időt

A KSH adatai alapján a néhány napos szünetek főleg a belföldi turizmust érintik, és ez a forgalom nagyrészt vidéki helyszínek között oszlik el, az elmúlt évek statisztikái alapján idén Hajdúszoboszló, Hévíz és Eger tartozik majd a top 3-ba. Eközben az utóbbi időben az úgynevezett "city break" jellegű utazások száma is növekszik, ami egy pár napos kiruccanást jelent az autóval (Prága, Bécs, Krakkó) vagy repülővel (London, Barcelona, Párizs, Róma) könnyen elérhető külföldi városokba ().- vélifőtitkára. A fővárosi szállodák többnyire nem ilyen igényt szolgálnak ki, bár vannak kivételek, a balatoni szállodák esetében pedig fontos figyelembe venni, hogy egy részük nincs nyitva egész évben, nekik a nyári forgalom a cél, és a hosszú hétvégék kevésbé érintik őket. A főtitkár szerint a hosszú hétvégék magas számának mindenképp pozitív hatása lesz, de országos szinten valószínűleg nem hoznak kiemelkedő éves forgalmat, inkább egy-egy szereplő, vagy város fog ebből profitálni.ügyvezetőjének tapasztalatai szerint a hazai szállodák egyre bátrabbak és ügyesebbek a különféle szolgáltatási csomagok összeállításában, amely ebben az évben különösen fontos szempont.- véli az ügyvezető, aki szerint fontos szempont, hogy a hosszú hétvége egy trendszerű szezonalitási faktor, amely tervezhető, és amely már beépült a szállodák üzleti tervébe. Ugyanakkor pozitív, éves szinten is érzékelhető hatása csak akkor lehet számszerűsíthető, ha a szálloda az egyéb időszakokban (pl. holt vagy alacsony szezonban) is képes lesz az általános piaci növekedésből részesülni.Másrészt a nem trendszerű, azaz véletlen szezonális faktorok (pl. időjárás) nem rontja le az éves átlag teljesítményeket, nem beszélve arról, ha esetleg a negatív időjárás pont néhány hosszú hétvégét is érint. Azt is kiemelte, hogy fontos lenne, hogy ne csak a szállodák készüljenek fel, hanem a desztinációk, azaz a települések is kapcsolódjanak be különféle attrakciókkal, programokkal, kiegészítő-szolgáltatásokkal és módosított nyitva tartással.

Melyik hétvége lesz a legerősebb?

Az üzleti szállodáknak mégsem felhőtlen az öröm, hiszen jelentősen csökken a munkanapok száma, amikor konferenciát, szemináriumot tudnak szervezni partnereiknek. Ezt némileg kompenzálják a munkanap-áthelyezésekben érintett szombatok, hiszen a céges csapatépítőknek kifejezetten kedvelt időpontjai ezek az egyébként kevésbé produktív napok.

értékesítési és marketing igazgatója a Portoflio-nak elmondta, hogy a hosszú hétvégékre jelentős vendégszám növekedéssel számolnak. "Ez a kínálatunk szempontjából kifejezetten családi wellness programokat, és 10-15 %-kal magasabb csomagárakat jelent. Az első több napos ünnep szokott különösen sikeres lenni, több egy hónapon belüli hosszú hétvége már kioltja egymást" - mondta az értékesítési és marketing igazgató. Az 5 napos karácsonyra is készülnek, épp úgy, ahogy a szilveszterre, amit már szinte kötelező házon kívül tölteni, függetlenül attól, hogy hány napos az ünnep.2017-ben kiemelkedő hónap volt az április vendégforgalom szempontjából a 2 hosszú hétvégével (Húsvét, és mivel a május 1. hétfőre esett, az azt megelőző hétvége is az áprilisba számít), ráadásul mindkettő nemzetközi ünnep, így különösen kedvező hatása volt mind a városi, mind a wellness-szállodáknál. A cégcsoport régóta készül arra, hogy minél többet profitálhasson a hosszú hétvégékben gazdag 2018-as évből. A már közelgőnek tekinthető márciusi, 4 napos hétvége leginkább a belföldi vendégeket fogja utazásra motiválni, így a wellness-szállodákban várnak megemelkedett forgalmat, céges szinten pedig ismét a Húsvét lehet meghatározó. A cégcsoport várakozásai szerint az 5 napos karácsony is kiemelkedően pozitív hatással lesz a szállodai tartózkodásra, hiszen az utóbbi években jellemző trend, hogy egyre több család tölti szállodában az ünnepeket.