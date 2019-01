Mi lesz a tőzsdékkel idén? - Erre az 5 dologra kell nagyon figyelni

A lazítás irányába elmozduló Fed

Amerikai vállalati eredmények

USA-Kína kereskedelmi háború

Globális növekedés

Európa

Októberben megrémisztette Jerome Powell Fed-elnök a piacokat, miután kijelentette, hogy az irányadó kamat még messze van attól a semleges, egyensúlyi szinttől, ami se nem lassítja, se nem gyorsítja az amerikai gazdaság növekedését. Azóta - részben a tőzsdei zuhanás miatt - látványosan óvatosabbá vált a Fed kommunikációja, Powell legutóbb már arról beszélt, hogy nincs előre meghatározott kamatpálya, illetve, hogy óvatosak lesznek a jövőben.Ha még óvatosabbá válnak a jegybankárok, illetve a korábban vártnál kevesebb, vagy akár egyetlen kamatemelés sem lesz az idén, az segítené a részvénypiacokat.Az elmúlt hetekben számos amerikai vállalat, köztük az Apple is arra figyelmeztetett, hogy a jövőben a korábban vártnál alacsonyabb profitra kell felkészülni, vagyis lassulhat a vállalati profitok növekedési üteme, emiatt pedig az elemzők is visszafogták várakozásaikat. Az HSBC szakértői azonban egyelőre nem aggódnak a profitvárakozások lefelé módosítása miatt. Ennek oka, hogy azért eshet vissza 2019-ben a vállalatok profitnövekedési üteme a 2018-ashoz képest, mert a 2017 decemberében elfogadott amerikai adócsökkentési csomag nagyon megdobta tavaly a vállalatok nyereségét, így az ehhez képest vett lassulás önmagában nem tragédia. Az idénre várt növekedés összhangban van a sokéves átlaggal - állítják.Érdemes lesz tehát nagyon figyelni, hogy a jelenlegi, illetve az azt követő amerikai gyorsjelentési szezonokban milyen számokat publikálnak a vállalatok, hisz annak nagy jelentősége lesz a tőzsdei mozgások szempontjából.A HSBC szakértői optimisták ebben a tekintetben is, amit arra alapoznak, hogy a kereskedelmi háborúban leginkább érintett (általuk nagyon figyelt) vállalatok részvényeibe már többnyire be vannak árazva a rossz hírek, így a feszültség esetleges enyhülése nagy felpattanást hozhat. Emellett nem szabad lebecsülni azt sem, hogy a kíniak végül mekkora engedményt tesznek a szellemi jogok védelmének ügyében az Egyesült Államok számára. Ez azt jelenti, hogy az HSBC elemzői komoly esélyt látnak a békülésre, ami egyértelműen nagyon pozitív lenne a részvénypiacokra nézve.A hangsúly itt is Kínán és az Egyesült Államokon van. Az elemzők úgy vélik, hogy a kínai kormány és a jegybank által bejelentett gazdaságélénkítő lépések elegendők lesznek a kereskedelmi háború negatív hatásainak ellensúlyozására. Az USA kapcsán nem várnak drámai lassulást a GDP-növekedés ütemében, így erről az oldalról sem kell attól tartani, hogy negatív hatás éri a részvénypiacokat.Európával kapcsolatban a legkevésbé optimisták a bankház szakértői, a kontinens gazdasági lassulását és a politikai bizonytalanságokat (Brexit, EP-választások, belpolitikai feszültségek) komoly kockázatnak tekintik a részvénypiacokra nézve. Befektetők körében végzett közvélemény-kutatásuk szerint egy második euróövezeti válság tűnik a legnagyobb 2019-es kockázatnak. Emiatt nagyon kell majd figyelni az európai gazdasági és politikai fejleményekre.