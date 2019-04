Mi lesz velünk, ha beüt a válság? - Kevés fegyverrel menne harcba Magyarország

Mit tehetne a régió egy válság esetén?

A bank elemzői kiemelik, hogy egy komoly gazdasági lassulás továbbra sem szerepel az alapforgatókönyvükben 2020 végéig, ugyanakkor nem hanyagolható el a kockázat.

Lengyelországban a jelenlegi 1,5%-os alapkamat mellett még van egy kis tér az esetleges lazításra (legfeljebb 50 bázispont), miközben a magyar és a cseh alapkamat már jelenleg is nulla közelében van, a románoknál pedig a lej instabil helyzete nem tesz lehetővé ilyen lépést.

Az elemzők szerint Magyarország elsősorban a nem konvencionális eszközök alkalmazásában járhat az élen, az MNB mérlegében még van mozgástér felfelé. A cseheknél erre sincs mód, hiszen a korona túlzott erősödése miatt az elmúlt években jelentősen felduzzasztották a jegybank mérlegét.

A költségvetés oldaláról viszont a cseheknél a legnagyobb a mozgástér, hiszen az elmúlt három évben többletük volt a büdzsében. A lengyel és a magyar hiány is a 3%-os kritikus szint alatt van jelenleg, de a gazdaság esetleges lassulása esetén ez a mozgástér hamar elfogyhatna.

Mi lesz Magyarországgal?

Mit tehet a jegybank, ha beüt a válság?

Az ING szerint elsősorban további mennyiségi lazítással, eszközvásárlásokkal, illetve a mérleg felduzzasztásával reagálhat az MNB egy esetleges jelentősebb gazdasági visszaesésre.

Az elmúlt hónapokban elsősorban Kína és Európa gazdaságának lassulása miatt. Az ING most megjelent elemzésében azt vizsgálja meg, hogy a kelet-közép-európai országoknak milyen eszközeik vannak, hogy egy ilyen szituációt kezeljenek.Az elemzésben három szempontot vettek figyelembe: a klasszikus jegybanki kamatcsökkentést, mint a gazdaság élénkítésének eszközét, a jegybankok nem konvencionális lépéseit és a költségvetés helyzetét. A régiót nem lehet egy kalap alá venni a mozgástérrel kapcsolatban, az egyes országok gazdaságpolitikája más és más válaszokat kínál:Magyarország gazdasági növekedése 2018-ban 4,9%-os ütemmel rekordot döntött azóta, hogy 1995-ben megbízható adatokat kezdtek gyűjteni - olvasható a bank helyzetértékelésében. A növekedést elsősorban a fogyasztás húzta, ami a feszes munkaerőpiacnak, illetve az abból következő intenzív béremelkedésnek köszönhető, emellett a beruházási ráta is történelmi csúcsra emelkedett. Közben az infláció a jegybanki toleranciasáv felső felébe, 3% fölé emelkedett, az ING szerint az év közepén 3,9% körül tetőzhet majd.Alapesetben a bank elemzői azzal számolnak, hogy még 2019-ben is 4%-kal növekedhet a magyar gazdaság, majd ez 2020-ban 3%-ra lassulhat. A forint kilátásaival kapcsolatban nem optimisták a szakemberek, szerintük a következő két hónapban a tavaly nyáron látott 330-as csúcsot ostromolhatja az euró jegyzése elsősorban az MNB félreérthető kommunikációja miatt.Az utóbbi időszakban emelkedtek a globális gazdasági lassulással kapcsolatos félelmek, emellett inverzzé vált az amerikai hozamgörbe, emiatt érdemes megvizsgálni, milyen eszközei vannak a kelet-közép-európai jegybankoknak egy esetleges lassulás ellensúlyozására - emelik ki az ING elemzői.A szakemberek szerint az 0,9 százalékos alapkamat mellett, vagy legalábbis közel lehet hozzá. Persze mindig lehet lejjebb vágni, de a jelentősen nulla alatti kamatszint a magyar döntéshozók számára sem lenne kívánatos. A nem konvencionális eszközökben viszont lehet még mozgástér, az elmúlt években is ezekkel az eszközökkel operált a monetáris tanács (devizaswapok, eszközvásárlások, kedvezményes hitelek).A különbség az lehet az elmúlt évekhez képest, hogy eddig jórészt célzott intézkedésekkel állt elő az MNB, melyek a monetáris transzmisszó javítását vagy a hitelezés élénkülését szolgálták, ha azonban a gazdaság lassulása miatt szükség lesz rá, akkor egy klasszikus mennyiségi lazítást is elképzelhetőnek tartanak, melynek keretében a jegybank akár magyar állampapírokat vásárolhatna.Ennél persze lehetnek kevésbé drasztikus intézkedések is, például ismét növelhetik a likviditást a devizaswapokon keresztül a bankrendszerben, illetve megpróbálhatják lehorgonyozni a hosszú hozamokat egy újabb monetáris politikai kamatcsere (MIRS) vagy jelzáloglevél-vásárlás keretében.Az ING azonban egy jelentős lassulás esetén, amivel elkezdheti kiszorítani a külföldieket a piacról, illetve vásárolhatna a kereskedelmi bankok utóbbi években felhalmozott jelentős állományából. Egy ilyen jegybanki program akár összhangban lehetne azzal az adósságkezelési céllal is, hogy minél alacsonyabb legyen a deviza részarány az adósságon belül, így akár devizakötvényeket is vásárolhatna az MNB. Az ING szerint a legvalószínűbb, hogy első körben a mintegy 4200 milliárdos külföldiek kezében lévő forintkötvény-portfólióból kezdenének el vásárolni. Ehhez jöhetne a kereskedelmi bankok 7000 milliárd körüli állománya, mint lehetséges célpont.Mivel az utóbbi években jelentősen zsugorodott a magyar jegybank mérlege, ez megteremtette a mozgásteret arra, hogy szükség esetén ismét fel lehessen azt duzzasztani. Ez különösen akkor igaz, ha közben a bankközi kamat (Bubor) nulla közelében marad. Ebben nagyon különbözik az MNB pozíciója az előző válság előtti időszaktól, akkor ugyanis sokkal inkább a kamat csökkentésére volt tér. Az MNB mérlege tavaly éves átlagban közel 10 ezer milliárd forint volt, ez 20%-kal marad el a korábbi csúcstól, így lehet tér az emelésére.

Az ábrán az látszik, mekkora az egyes régiós jegybankok mérlege a GDP arányában. Kiemelkedik a cseh jegybenk (CZB), melynek az utóbbi években védekeznie kellett a korona túlzott gyengülése ellen. A magyar (NBH), a román (NBR) és a lengyel (NBP) jegybankok esetében viszont van még mozgástér a mérleget duzzasztani.

A kormány kezében is lehetnek még eszközök

Az egyik ilyen forgatókönyv, hogy 2019-20-ban a növekedés egy százalékponttal lesz lassabb az alapesetben vártnál. Ez Magyarország esetében az idén 3, jövőre pedig 2 százalékos bővülést jelentene. Ebben az esetben a hiány az idén 0,24 százalékponttal lehetne magasabb az alapforgatókönyvnél, vagyis maradna még mozgástér a költekezésre, sőt, 2020-ban is "csak" 1,8%-os lenne a GDP-arányos hiány. Vagyis egy ilyen mértékű lassulás még nem roppantaná meg a költségvetést annyira, hogy ne legyen némi mozgástere az élénkítésre.

A másik feltételezés szerint még ennél is sokkal nagyobb lenne a lassulás, az idén 1 százalék lenne csak a növekedés, jövőre pedig már csak stagnálna a magyar GDP. Ehhez persze jelenlegi tudásunk szerint nagyon komoly külső sokkra lenne szükség a következő hónapokban, aminek jelei egyáltalán nem látszanak. Ha ez mégis megvalósulna, akkor a GDP szintje az alappályához képest 2020-ra már 6%-kal lenne lejjebb, ez pedig gazdaságpolitikai beavatkozás nélkül a 3%-os maastrichti hiánylimit megsértéséhez vezetne. Sőt, ha a költségvetési politika ellensúlyozná ezt a sokkot, akkor az ING számításai szerint az adósságráta már nem csökkenne, vagyis sérülne az adósságfék-szabály.

Ha pedig ez sem lenne elég, akkor nem zárható ki, hogy a kormány átmenetileg felfüggesztené az adósságszabályt a gyengébb gazdasági növekedésre hivatkozva. Ez a lépés azonban az elemzők szerint negatív lenne a hitelminősítők felé, visszafordíthatná az utóbbi években látott felminősítési sorozatot.

A fentiekben láthattuk, hogy a jegybankok mozgástere már erősen korlátozott, ezért. Magyarország esetében a legnagyobb az esélye annak, hogy a monetáris és a fiskális politika összhangban lépne egy válság során - emelik ki a bank szakemberei.A lehetséges mozgásteret elsősorban a 3%-os maastrichti hiánykritériumhoz érdemes mérni, illetve azt érdemes figyelembe venni, mekkora tartalékot tervezett be a kormány a büdzsébe. Első ránézésre Magyarország nem áll rosszul, hiszen tavaly a GDP 2,2%-a volt a deficit, ez önmagában a nemzeti termék 0,7-0,8 százalékának megfelelő mozgásteret jelent, hogy még ne csússzunk a veszélyzónába. Az idei évre az elemzők reálisnak tartják a kormány 1,8%-os deficitcélját, vagyis még ennél is nagyobb lehet a pufferünk. Ehhez jön még a tartalék, ami mintegy 360 milliárd forint, a GDP 0,8 százaléka, így idén a teljes költségvetési mozgástér elérheti a nemzeti össztermék 2%-át, mintegy 750 milliárd forintot.Persze egy válság esetén nem feltétlenül érvényes a fenti alapeseti forgatókönyv, hiszen a gazdaság lassulása az adóbevételeken keresztül már automatikusan rontja a költségvetési egyenleget. Éppen ezért az ING szakemberei felvázoltak két alternatív szcenáriót is, melyekben megvizsgálták, hogy a gazdaság lassulása mekkora további teret hagy még az esetleges fiskális lazításra.A költségvetési hiány mellett az adósságrátát is érdemes szemmel tartani szintén a 60%-os maastrichti kritérium miatt. Ebben pedig nem állunk jól, a régióban még mindig Magyarországon a legmagasabb az adósságráta, az uniós követelmény felett van. Ráadásul az adósságráta emelkedése az alaptörvényben rögzített szabályt is megsértené, éppen ezért az ING szerint ha veszélybe kerülne a csökkenő pálya, akkor a kormány első körben leállítaná az uniós projektek társfinanszírozását, ami egyrészt kevesebb kiadást jelentene a költségvetésnek, másrészt a Brüsszelből befolyó (a korábbi projektek után járó) pénzt teljes egészében adósságcsökkentésre lehetne fordítani.Összességében az mondható, hogy a magyar gazdaság ma lényegesen jobb helyzetben van, mint a 2008-as válság előtt, ráadásul egyelőre nem látszanak annak jelei, hogy hasonló nagy globális összeomlás jönne. Egy kisebb válságra, vagy a fejlett világ lassulására viszont nem árt felkészülni, abban az esetben nem árt, ha a magyar jegybank és kormány "szárazon tartja a puskaport". Az ING friss elemzése szerint elsősorban a nem konvencionális jegybanki eszközök terén van mozgástere a magyar gazdaságpolitikának, emellett a költségvetésben is lehetnek még tartalékok annak függvényében, mekkora lesz a növekedés lassulása.