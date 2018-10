Mi vár Magyarországra 2023-ban?

A magyar gazdaság 4%-kal növekedhet az idei évben, amit jövőre 3,3%-os GDP-bővülés követhet - prognosztizálják az IMF közgazdászai. A Valutaalap tehát azzal számol, hogy a magyar gazdaság idei dinamikus növekedése jövőre valamelyest lelassul.A legtöbb banki elemző és közgazdász azzal számol, hogy indén meghaladhatja a 4%-ot a GDP-növekedés, ebben a tekintetben tehát pesszimista az IMF, de azzal mindenki egyetért, hogy 2019-ben más lassabb bővülés várható.Az igazi lassulás azonban csak ezt követően érkezik az IMF szerint: hosszú távú előrejelzésük alapján 2,2%-kal növekedhet a GDP 2023-ban. Ez azt jelzi, hogy az Valutaalap továbbra is

Összehasonlításképp: Horvátország 2,1%-kal, Lengyelország 2,8%-kal Románia pedig 3,1%-kal növekedhet 2023-ban. AZ IMF a feltörekvő európai régióra vonatkozóan 2,7%-os GDP-növekedést prognosztizál arra az évre, vagyis 0,5%-ponttal magasabbat, mint Magyarországra.Az infláció 2,8%-os lehet az idei évben, ami jövőre 3,3%-ra emelkedhet. Hosszú távon pedig az MNB célján, 3%-on lehet az éves áremelkedési ütem.A fizetési mérleg többlete fennmaradhat 2019-ben is, és ami ennél is jobb hír, hogy az IMF még 2023-ra is a GDP 1%-át kitevő mérlegtöbbletre számít, vagyis az ország egyensúlyi pozíciója kedvező marad.Összességében tehát hosszú távon a mostaninál (4%) érdemben lassabb GDP-növekedés valósulhat meg Magyarországon, ugyanakkor a fizetési mérleg többletének fennmaradása kedvezőnek mondható.