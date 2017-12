Miért nem fájt Magyarországnak Amerika szigorítása? Itt a válasz!

A Fed szigorítás hatása erősebb volt alacsonyabb hitelminősítés és az USA-hoz közelebb eső régiók esetén

Az amerikai árnyékkamat és a feltörekvő piaci kötvényfelárak empirikus kapcsolata Az amerikai monetáris politika feltörekvő piaci hatását a szakirodalomban szokásos panelregressziós módszerrel vizsgáltuk 26 ország adatain, a 2010. január és 2017. október közötti mintaidőszakban.

A regresszióval arra kerestünk választ, hogy az amerikai árnyékkamatnak milyen hatása van a feltörekvő piaci országok kockázati megítélését mutató dollárkötvény- felárakban. Elkülönítve mértük az általános hatást, a régiónként és a kockázatosság (hitelminősítés) szerint eltérő hatásokat. Az egyes országok fundamentumainak időbeli változását és a kötvényeik eltérő futamidejének torzító hatását kiszűrtük a becslés során. Becslésünk szerint a feltörekvő piaci kötvényfelárakban a belföldi országspecifikus fundamentumokhoz viszonyítva kicsi a szerepe a Fed kamat változásának. A hatás mértéke azonban régiónként és országkockázattól függően eltér.

A becslés alapján a magasabb Fed árnyékkamat valamennyi régió és hitelminősítés esetében magasabb kötvényfelárral volt konzisztens. Ugyanakkor a gyengébb hitelminősítésű országok esetében nagyobb kötvényfelár-emelkedéssel járt, és a hitelminősítéstől függetlenül a Fed szigorítás a dél-amerikai országok felárait nagyobb mértékben emelte az összes feltörekvő ország átlagához képest.

Cikksorozatunkban az amerikai jegybank monetáris politikájának más meghatározó jegybankokkal való összehangoltságát, valamint a feltörekvő és azon belül a hazai piacokra gyakorolt potenciális hatásait vizsgáljuk. Az első két részben ( első rész második rész ) a Fed korábbi szigorítási ciklusainak az amerikai és feltörekvő piacokra gyakorolt hatásaival foglalkoztunk. A sorozat utolsó részében egy empirikus elemzéssel bővítjük a feltörekvő országokra gyakorolt hatások vizsgálatát, majd a piaci megítélésben lényeges indikátorok elmúlt évekbeli hazai alakulását mutatjuk be.Empirikus elemzésünkben azt vizsgáljuk, hogy az amerikai monetáris politika szigorítása milyen kapcsolatban állt a feltörekvő országok (dollár)kötvényeinek felárával.A sorozat korábbi cikkeiben említettek alapjánannyiban különleges, hogy a ciklust megelőző ultra-laza monetáris politika, illetve a bevetett mennyiségi lazítási programok tekintetében is. Így aEbben a környezetben az amerikai monetáris kondíciókat a hagyományos rövid futamidejű kamatmutatók nem jól fejezik ki, így a cikksorozat korábbi részeiben is használt ún.az elemzésben ( Wu-Xia 2016 ). Az árnyékkamat lényegében azt mutatja, hogyAz árnyékkamat tehát, és becslési módszere a hosszú hozamok szintjét is figyelembe veszi, ezért képes megragadni a Fed mennyiségi lazítási programjának hatását is.

Az erősödő makromutatók és a csökkenő országkockázat miatt Magyarországot kevésbé érintheti negatívan a Fed kamatemelése

Az 1. ábrán bemutatott becslésünk szerint a gyengébb hitelminősítés általánosan magasabb devizakötvény-felárnak felel meg, de ez a kapcsolat a Fed kamatpolitika függvényében eltérő. A magasabb Fed kamatok hatására a görbe felfelé tolódik és kissé meredekebbé válik. TehátKedvezőbb hitelminősítési szinten a hatás ennél is kisebb, azaz az A-besorolásnál (Lengyelország jelenlegi ratingje) 20 bázispontnak felelt meg, ellenben egy gyenge B- hitelminősítésnél (Ukrajna jelenlegi szintje) nagyjából 100 bázispont volt. A dél-amerikai felárakra viszont a hatás ennek közelítőleg a duplája volt, tehát a hazánkéhoz közeli ratinggel rendelkező Brazília felára a modell alapján mintegy 70-80 bázisponttal emelkedett. Az ázsiai feltörekvőknél a becsült Fed hatás az EMEA és latin-amerikai régió között helyezkedett el.Az EMEA és latin-amerikai régióra gyakorolt hatás közötti különbséget is szemlélteti az 1. ábra: a 2014-es mélypontnak megfelelő Fed árnyékkamat szint mellett még a latin-amerikai térség devizakötvényfelárai voltak alacsonyabbak, a jelenlegi szint mellett viszont már az EMEA kötvények felárai alacsonyabbak.(úgymint folyó fizetési mérleg, reál-GDP-növekedés, egy főre jutó GDP, államadósság, külső adósság) és az országok hitelkockázatát mutatóarra a kérdésre szerettünk volna választ kapni, hogy aegy váratlan külső esemény (például nem várt Fed-kamatemelés) esetén.Az elmúlt 5 év adatain alapuló eredményeink szerintaz előző években bekövetkezett kedvező vagy kedvezőtlen irányú változás is. Általánosságban elmondható, hogy a feltörekvő országoknál a lassabb és lassuló GDP-növekedési ütem, az alacsonyabb egy főre jutó GDP szint, a rosszabb folyó fizetési mérleg egyenleg kis mértékben emelte a CDS-felárakat. Ugyanakkor érdekes, hogy az előzetesen szintén fontosnak gondolt állományi jellegű változók (adósságráta és a külső adósság) szintjei önmagukban a CDS-felárakra alig voltak hatással az elmúlt 5 évben. Ellenben ezeknek(reál GDP növekedés, egy főre jutó GDP, folyó fizetési mérleg,)a hazai folyó fizetési mérleg és az egy főre jutó GDP az átlagos mértékeket enyhén, a reál GDP javulása jelentősebben meghaladta. Noha(államadósság, külső adósság)volt a feltörekvő piaci átlagnál, de a mutatók

Összességében a jelenlegi Fed-ciklus fokozatossága és kommunikációja csökkenti a feltörekvő piaci turbulencia esélyét

A szerzők az MNB munkatársai

Összességében ezek a folyamatok alátámasztják a hazai CDS-felár utóbbi években bekövetkezett folyamatos (országspecifikus komponensből adódó) csökkenését. ÉppA magas állományi mutatóink ugyanakkor kevésbé hatottak, mivel a CDS-változások ezek szintjével kevéssé korreláltak ebben az időszakban.Előretekintve - hasonló körülmények fennmaradása esetén - a jelenleg beárazottnál lényegesen meredekebb kamatpálya okozna érdemi kedvezőtlen folyamatokat a feltörekvő piacokon. A(Koepke, 2015), amelyre példa volt a 2013-as "taper talk" feltörekvő eszközárakra gyakorolt hatása is. A pénzügyi árazások alapján jelenleg a piac 2019 végére 2 százalék körül várja az amerikai alapkamatot, míg a Fed döntéshozók ekkorra 2,7 százalék körüli kamatra számítanak. AzazBár az elmúlt félév során ez a két érték érdemben közeledett egymáshoz, ez fokozatosan ment végbe, és míg a piaci várakozások enyhén emelkedtek, a döntéshozói előrejelzés csökkent. Mivel pedig a korábbi ciklusokhoz képest érdemben elnyújtottabb és kisebb mértékű a várt szigorítás,, nem pedig önmagában a várt pálya szerinti kamatemelések bekövetkezése.Cikksorozatunk három részének tanulságai alapján megállapítható, hogy bár az elmúlt 30 év Fed szigorítási ciklusai igen változatosak voltak, mind a döntés motivációi, mind az amerikai és nemzetközi piaci hatásokat illetően, a feltörekvő piacok válságai kevésbé kapcsolhatók e ciklusokhoz.Számításaink szerint ilyen szempontból a kelet-közép-európai országok, valamint