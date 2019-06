Minden eddiginél többet költ a magyar kormány honvédelemre

Ennek nyomán a 2020-as költségvetésben minden eddigi rekordot megdönt a biztonságra fordítható összeg. A honvédelmi költségvetés 103 milliárd forinttal, mintegy 20 százalékkal nő az ez évihez képest.

Németh Szilárd kiemelte: a 2020-as költségvetés fókuszában a családvédelmi akcióterv áll, ezért is hívják a "gyermeket nevelő magyar családok költségvetésének". A jövő évi büdzsé ugyanakkor jelentős gazdaságvédelmi akciótervet is tartalmaz, hogy minden eshetőségre felkészülve megőrizzék a magyar gazdaság eredményeit.Németh Szilárd mindemellett rámutatott arra, hogy a gazdaság és családok további növekedésének alapja a biztonság. A magyar emberek, Magyarország biztonságát elsősorban a Magyar Honvédség kell, hogy garantálja - szögezte le az államtitkár, megjegyezve, Magyarország napjainkban Európa egyik legbiztonságosabb országa.Németh Szilárd közölte: a 616 milliárd forintos honvédelmi költségvetésből folytatják a Zrínyi 2026 honvédelmi és haderőfejlesztési program megkezdett fejlesztéseit. Mint elmondta, a teljes keretből 216 milliárd forint jut a fejlesztésekre. Ez tartalmazza többek között a Gripenek költségeit, a további helikopter-beszerzéseket, a szárazföldi haderőnem fejlesztéseit, köztük harckocsik, vállról indítható páncéltörők beszerzését, továbbá a "digitális katona" program keretén belül további egyéni felszerelési fejlesztéseket - fejtette ki.Az államtitkár bejelentette azt is, hogy nem csak a rendvédelmi, hanem a honvédelmi ágazatban is folytatódik a béremelés 2020-ban. Ennek részleteiről a kormány még a nyáron dönt - közölte Németh Szilárd, aki emlékeztetett: a magyar katonák illetménye 2019-re átlagosan 50 százalékkal emelkedett az elmúlt években.