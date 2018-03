Minden harmadik munkanélküli magyar fiatal elmenne az országból, hogy dolgozhasson

Akiknek van munkájuk

EU-s átlagban a munkahellyel rendelkező válaszadók 91%-a nem váltott lakhelyet a jelenlegi munkahelye miatt, miközben 8%-uk országon belül máshol, 1%-uk pedig másik tagállamban helyezkedett el.

Ebben a tekintetben Románia bizonyult a legkevésbé mobilis országnak, ott ugyanis a fiatalok 96%-a vallotta azt, hogy jelenlegi munkahelyéért nem költözött máshova, míg a lista másik végén Luxemburg áll a maga 80%-ával. Magyarországban ez az arány 91%, amivel a középmezőnyben tartózkodunk.

Akiknek nincs munkájuk

EU-s átlagban a 20-34 év közötti munkanélküliek fele nem lenne hajlandó lakhelyet váltani egy új állás érdekében, miközben 21%-uk országon belül, 12%-uk az EU-n belül, 17%-uk pedig egy EU-n kívüli országba is vállalná a költözést.

Máltában (73%), Hollandiában (69%) és Cipruson (68%) a legmagasabb azoknak az aránya, akik nem hajlandók lakhelyet váltani egy új munkahely miatt. A portugál, svéd és spanyol fiatalok eközben nagyon rugalmasak, hiszen a megkérdezettek 71, 66, illetve 64%-a bevállalná a költözést.

A maradék, vagyis a magyar fiatalok 29%-a külföldön is szerencsét próbálna egy új munka érdekében: közülük 20% válaszolta azt, hogy az EU-n belül lenne hajlandó máshova költözni, 9%-uk azonban messzebb is kipróbálná magát a munka világában.

Az EU-s döntéshozóknak nem titkolt célja, hogy különböző gazdaságpolitikai programokkal elősegítsék az övezeten belüli, országok közötti munkaerő-áramlást, különösen a fiatalokét, akik a legrugalmasabbak munkavállalás szempontjából. Erre nem csak a nemzetek közötti kulturális kapcsolatok erősítése miatt van szükség, hanem komoly gazdasági érdekek is húzódnak mögötte. Elég csak arra gondolni, hogy miközben egyes perifériaországokban (Spanyolország, Olaszország, Görögország) óriási gondot okoz a fiatalok magas munkanélküliségi rátája, addig például Németországban már gyakorlatilag nem lehet üres munkáskezeket találni, annyira feszessé vált a munkaerőpiac. Ennek fényében érdekes kielemezni az Eurostat felmérésének eredményeit, amely a 20-34 éves EU-s állampolgárok munkavállalási mobilitását vizsgálta.Nem meglepő módon a munkanélküli fiatalok körében jóval nagyobb hajlandóság mutatkozott arra (legalábbis elmondásuk alapján), hogy egy új munkahely érdekében akár másik országba is elköltözzenek.A munkanélküli magyar fiatalok 55%-a egyáltalán nem mutat hajlandóságot munkahelyi mobilitás terén, 16%-uk viszont az országon belül szívesen elhelyezkedne máshol.Azt ugyanakkor hozzáteszi az Eurostat, hogy néhány ország (köztük Magyarország) esetében az alacsony mintaszám miatt nem árt fenntartásokkal kezelni ezeket az adatokat. Bár a minták pontossága miatt néhány százalékpontos hiba lehetősége fennáll, az egyértelműen megállapítható, hogy a magasabb végzettséggel rendelkező fiatalok mobilisabbak, vagyis szívesebben vállalnának munkát a lakhelyüktől eltérő helyen, akár másik országban is. Ez nem meglepő, hiszen például az utóbbi csoportba tartozók sokkal nagyobb eséllyel beszélnek egy vagy több idegen nyelven, ami gyakorlatilag elengedhetetlen a nemzetközi mobilitáshoz. A következő ábra ezt a helyzetet szemlélteti EU-s átlagban:

Klikk a képre!