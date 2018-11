Minden korábbinál komorabb jövőt ígér a briteknek az IMF

A kiábrándító előrejelzés sokkal rosszabb jövőt ígér a briteknek, mint a korábbiak: piaci előrejelzők és nagy intézmények inkább fele, harmad ekkora veszteséget jósoltak. A 6%-os veszteséget úgy kell érteni, hogy a következő 4 év alatt befutott GDP-pálya ennyivel lenne laposabb, mint amit az EU-ban maradva elérne az Egyesült Királyság. Amennyiben a kilépés rendezett formában történne, akkor a kereskedelmi, tőkepiaci és munkaerőpiaci akadályok okozta veszteség lefeleződne - mondja a Valutaalap.A megegyezés egyébként még ezekben a napokban, órákban formálódik. Egyes hírek szerint a megállapodás meg is született, és Theresa May ma késő este erről be is számol a kormányának. A biztató hírt árnyalja, hogy más értesülések szerint miniszterek sora hagyta el, vagy készül elhagyni a kormányt, ami arra utal, hogy a (talán létező) megállapodás belpolitikai elfogadtatásának igen nagyok a kockázatai.