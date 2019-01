Mindenki Németországba tart, de ez sem elég az EU leghatalmasabb gazdaságának

Soha nem laktak még olyan sokan Németországban, mint tavaly. A népességszám annak ellenére döntött új történelmi rekordot, hogy a halálozások száma tartósan meghaladja a születésekét - derült ki a szövetségi statisztikai hivatal előzetes becsléséből.Németországban népessége tavaly 83 millió főre emelkedett, ami annak köszönhető, hogy a nettó migráció (a bevándorlás tartósan meghaladja a kivándorlást) bőven ellensúlyozta a természetes fogyást. Egy évvel korábban, 2017 végén még 82,8 millióan laktak az Európai Unió legnagyobb gazdaságában.

A német népesség alakulásában 2011-ben látható egy törés. Ezt a népszámlálás okozta, ugyanis a továbbvezetett/becsült adatok egy idő után pontatlanok voltak. A népesség 1,5 millióval volt alacsonyabb 2011-ben, mint ami az 1987-es továbbvezetett adatokból becsülhető.

A hivatal előzetes becslése szerint 785-805 ezer gyermek született Németországban, miközben 950-970 ezer halt meg. Tehát a halálozások száma 150-180 ezerrel haladhatta meg a születésekét, vagyis a német népesség migráció nélkül csökken. Nem elég, hogy csökken, de folyamatosan öregszik is el.A nettó migráció azonban 340-380 ezer fő között volt tavaly, a bevándorlók és a kivándorlók egyenlege hosszú évek óta pozitív. Egy évvel korábban 416 ezren érkeztek az országba. A népességnövekedés nem csak a menekültek befogadásával, hanem azzal is összefügg, hogy Németország igen kedvelt célország a többi EU-s munkavállaló számára. Ugyanakkor a 2015-ös rekordhoz képest (ami a migrációs válság csúcsa volt) már kevesebben vándorolnak be az országba.

Egy évvel korábban, 2017-ben a hivatalos adatok szerint 785 ezren születtek, miközben 932 ezren haltak meg. Vagyis hiába növekedhetett éves alapon kismértékben a születések száma tavaly, a halálozások száma biztosan magasabb volt, mint a megelőző évben, így a természetes fogyás egyenlege nem tud javulni. A halálozások száma már 1973 óta meghaladja a születésekét, vagyis a népesség bevándorlás nélkül már több mint 40 éve csökkenne.A hivatalos adatok alapján 2017-ben átlépte a 200 ezret a Németországba vándorolt magyarok száma:A német gazdaság nem csak a munkavállalókat, hanem az EU más országaiból érkező tanulókat is vonzza, akik tanulmányaikat követően az országban vállalnának munkát. A népesség növekedése ellenére nem áll meg a társadalom elöregedése a statisztikai hivatal elemzése szerint annak ellenére sem, hogy a bevándorló népesség fiatalabb, mint a helyi lakosság, ami lassítja az elöregedést.Miközben Németország lakossága folyamatosan növekszik, több vidéki területen népességfogyást figyelhetünk meg. Azokban a térségekben, ahol a népesség növekedése jellemző, ott jelentősen emelkednek az ingatlanárak és a lakásbérlés díja is.A statisztikai hivatal előrejelzése szerint a népesség növekedése nem tart ki a következő években. Németországban 2030-ban 79 millióan laknak majd.