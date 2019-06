Mindenki veszít Trump háborújával, de Amerika nagyobbat bukhat

Azt gondoljuk, hogy a már eddig bejelentett védővámok és a további vámoktól való félelem elhozhatják a fordulatot az amerikai fogyasztásban, óvatosabbak lesznek az amerikaiak, ami a gazdasági ciklusban is meghozhatja a negatív fordulatot

A kereskedelmi háború költségei kezelhetőnek tűnnek Kína szempontjából, az élénkítés és a gyengébb jüan kompenzálhatják ezeket a negatív hatásokat

A fentiek mellett ugyanakkor a kereskedelmi háború további eldurvulásával kapcsolatos félelmek várhatóan a következő időszakban is folyamatos bizonytalanságot jelentenek majd a piacon, ami viszont a kínai cégeket is érinti.

Az USA esetében nem kérdés, hogy lassul a gazdasági növekedés, a kérdés csak az, mennyivel - mondta előadásában James Bateman, a Fidelity multi asset alapokért felelős befektetési igazgatója. Szerinte a gazdaság és a piacok szempontjából az egyik fontos kockázat jelenleg az amerikai növekedés lassulása.- vázolta fel Bateman.Szerinte a fenti folyamat látszik már a Fed kamatvárakozásaiban, a romló gazdasági kilátásoknak köszönhetően erősödtek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások. Azt pedig nem szabad elfelejteni, hogy az USA határozza meg a világ monetáris politikáját, vagyis ez a fordulat a többi jegybanknál is megjelenhet.Jogos lehet a felvetés, miért kell kamatot csökkenteni akkor, amikor az első negyedévben 3,2%-kal nőtt az amerikai gazdaság. A Fidelity szakembere szerint azonban ez az adat csalóka lehet, részben egyszeri volatilis tényezők okozták, a fundamentális növekedés ennél jóval rosszabb képet fest. Bateman szerint aggasztó, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a rossz minőségű vállalati hitelek állománya.Az amerikai növekedés mellett komoly kockázat az, meddig lehet a kínai gazdaságot hitelekkel élénkíteni. Bateman szerint a stimulus nem folytatódhat olyan mértékben, mint az első negyedévben, de továbbra is stabilizálhatja a gazdaságot.- véli a Fidelity befektetési igazgatója.A két ország mellett a cégek szempontjából is tartogat ugyanakkor kockázatokat a kereskedelmi háború további elfajulása - mondta Medha Samant, a cég Ázsiáért felelős befektetési igazgatója. Kézenfekvő lenne például egyszerűen más ázsiai országokba áthelyezni a termelést, ez azonban nem egyszerű, mivel munkaerőigényes feldolgozóiparról van szó. Ezzel párhuzamosan viszont a kínai cégek globális jelenléte erősödik, ma már rég nem csak Kínában gyártanak. Emellett az ország vállalatai nagy részben, mintegy 85%-ban ázsiai piacokra termelnek.