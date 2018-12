Minimálbér 2019: Varga Mihály figyelmeztette a tárgyaló feleket

A miniszter azt mondta, meg kell találni az egyensúlyi pontot. Van még néhány nap az évből, ha nem születne megállapodás, akkor kell a kormánynak nyilatkoznia az ügyben.

A miniszter a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában kiemelte: senki nem kezdeményezett olyasmit, ami szembemenne az uniós irányelvekkel, gyakorlattal. Ez igaz a túlórakeret és a túlórarendszerek módosítására is.A magyar gyakorlat lehetővé teszi azt is, hogy a munkavállaló - csak önként, saját beleegyezésével, írásban nyilatkozva - többletmunkával több pénzt keressen - tette hozzá.A miniszter kitért arra is, hogy a jelenlegi helyzetben a munkavállaló van jobb helyzetben. Ugyanis míg 2010-ben még 12 százalékos volt a munkanélküliség, most ez már 3,6-3,7 százalék körül van, közelít a teljes foglalkoztatottsághoz.Kérdezték a szerdán ismét eredménytelenül zárult minimálbér-tárgyalásokról is. Varga Mihály azt mondta, mindenkinek az lenne a legkényelmesebb és a legjobb, ha a munkaadói és a munkavállalói oldal képviselői meg tudnának állapodni. A szakszervezetek 13-15 százalékos bérigénye áll szemben a munkaadói 5-7 százalékos ajánlatával.Azt is elmondta, kérték a partnerektől, hogy a szociális hozzájárulási adó mértékétől függetlenül állapodjanak meg. Mint elmondta, ebben egy hatéves megállapodás alapján haladnak. Az adócsökkentés 27 százalékról indult, idén már 19,5 százalékra csökkent. A kormány döntése értelmében jövő júliustól további 2 százalékponttal, 17,5 százalékra mérséklődik a szociális hozzájárulási adó mértéke.Varga Mihály azt is elmondta: mindenki számára meglepetés volt a harmadik negyedéves növekedés, az, hogy 5,2 százalékkal nőtt a magyar gazdaság. Erre a negyedéves típusú mérések óta nem volt példa - hangsúlyozta, hozzátéve: arra számítanak, hogy jövőre is 4 százalék körüli emelkedés lesz. Rendkívül jó, lendületes gazdasági bővülés van - értékelt a pénzügyminiszter -, amely alapvetően két elemre épül: a lakossági fogyasztás bővülésére és a beruházások növekedésére.A családok évéhez kapcsolódva azt mondta: a demográfiai kérdés megelőzi a gazdaságiakat. Egy olyan országban, amelynek csökken a népessége, gazdasági teljesítményének is kisebb jelentősége, hozadéka van - értékelt a miniszter.Éppen ezért a kormányzat első számú céljának tekinti, hogy a népesedési folyamatok megváltozzanak. Ezért támogatják a gyermeket vállaló, gyermeket nevelő családokat, ezért segítenek otthonteremtési programmal, családi adókedvezménnyel, az óvodai, iskolai ellátás támogatásával. Ezt folytatni kívánják. Példaként említette, hogy a meglévő kedvezmények megmaradnak, ezen felül 2019-től a kétgyermekes családok családi adókedvezménye tovább bővül. A mostani nemzeti konzultáció eredményei nyomán a kormány mérlegeli, hogy milyen további intézkedéseket javasolnak majd ezen a területen - fejtette ki a miniszter.