Mit szólnál, ha egy év múlva 5200 forintba kerülne egy liter tej?

Ehhez képest az ellenzéki többségű parlament számításai szerint 2017-ben 2616%-os volt a pénzromlás mértéke, ami már bőven hiperinflációnak számít. Csak decemberben 85%-kal emelkedtek a fogyasztói árak.

Az talán senkinek nem újdonság, hogy Venezuela óriási bajban van. Már negyedik éve esik az ország GDP-je ( tavaly a világon a legnagyobb mértékben , 12%-kal), miután az elsődleges bevételi forrásként szolgáló kőolaj világpiaci ára a mélybe zuhant. A nemzetközi tartalékok szinte teljesen elfogytak, ami a teljes fizetésképtelenség határára lökte a kommunista államot. Mindeközben pedig a lakosság nagy része olyan szinten nyomorog, hogy egy év alatt átlagosan közel 9 kilogrammot fogytak.A venezuelai jegybank ezzel párhuzamosan elképesztő ütemben nyomtatja a pénzt, teljesen elértéktelenítve a helyi fizetőeszközt, a bolivárt, illetve tovább súlyosbítva a már így is pusztító méreteket öltő hiperinflációt. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt év közepén 652 százalékos inflációt várt 2017-re és 2350 százalékosat 2018-ra.Azért kell a parlament számításaira hagyatkoznunk, mivel a Nicolas Maduro elnök által vezetett kormány már több mint két éve nem hoz nyilvánosságra adatokat az infláció alakulásáról.Csak hogy könnyebb legyen perspektívába helyezni a fenti adatokat: ez olyan, mintha most 200 forintba kerülne egy liter tej, jövő januárban viszont már több mint 5200-ba. Nem csoda, hogy a lakosság jelentős hányadának az alapvető élelmiszerek megvásárlása is gondot okoz.Tovább súlyosbítja az ország helyzetét, hogy egy ugyancsak szerdán ismertetett adat szerint Venezuela decemberi olajtermelés 16 éves mélypontra esett. A világ egyik meghatározó energetikai információszolgáltatója, a Platts jelentése alapján. Valószínűleg arról van szó, hogy a kitermelő berendezések már korábban is elavultak voltak, az utóbbi években a bizonytalan politikai helyzet miatt pedig alig érkezett tőke az országba, amiből új beruházásokat lehetett volna megvalósítani, ez pedig egyre jobban érezteti a hatását a kitermelésben.