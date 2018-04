Most biztos megdöbbensz: az olaszok nem tudnak kormány alakítani

A három nagy csoport (jobbközép, balközép, Öt Csillag) mindegyike messze van az önálló kormányzás lehetőségétől.

Az Öt Csillag legnagyobb pártként kedvére választhatna koalíciós partnert, az eddig kormányzó baloldallal meg is lenne a törvényhozási többség (55%), de egy anti-establishment pártnak nem igazán ínyére való a népszerűtlen Demokrata Párttal összebútorozni.

A jobboldalról viszont nem szemezgetheti ki az Öt Csillag a mérsékelt Forza Italiát (ha egyáltalán akarná), mert együtt is csak 46%-uk van.

Az Öt Csillagnak a két populistább jobboldali erővel kialakulhat a többsége: az Északi Liga és az Olasz Testvériség mandátumaival együtt 53-54%-on állnának. Kérdéses azonban, hogy ezek a pártok mennyire kompatibilisek.

Az Öt Csillag kihagyása, vagyis a centrista erők kényszerházassága sem működőképes: a jobboldal leginkább mérsékelt ereje, a Forza Italia és az eddig kormányzó Demokrata Párt a mandátumok mindösszesen 36-37%-át szerezte meg.



Kormányszerződés létrehozását javasoljuk a németekéhez hasonlóan

Ami ebben le van írva, ahhoz tartjuk magunkat, ami pedig nincs, azzal nem foglalkozunk

Abból kell kiindulnunk,hogy a jobbközép koalíció kapta a legtöbb szavazatot

Készek vagyunk párbeszédet folytatni az Öt Csillaggal, de elutasítjuk a vétójogot és a követeléseket.

Megegyezés híján Mattarella arra kényszerülhet, hogy új választást írjon ki.

Ma kezdődnek a kormányalakítási tárgyalások Olaszországban, de a választások eredményeinek ismeretében ez nem lesz könnyű feladat:Ilyen konstelláció mellett ugranak neki a pártok a koalíciós tárgyalásoknak, ahol eslő körben természetesen mindenki az Öt Csillag szándékait fürkészi. A pártot (M5S) vezető Luigi Di Maio a kormányalakítási tárgyalások szerdai kezdete előtt jelezte is: nem hajlandó koalícióra lépni Silvio Berlusconi Hajrá Olaszország (FI) nevű pártjával. Bár velük a törvényhozási többség is kérdéses, annyiban mégsem logikus a bejelntés, hogy a polulista, elitellenes M5S eddig azt mondta, hogy bárkivel kész egyeztetéseket folytatni.A La7 tévécsatornának adott interjújában Di Maio viszont kiemelte: szívesen tárgyalna a balközép Demokrata Párttal (PD), de kihagyná ebből annak korábbi vezetőjét, Matteo Renzit, valamint a radikális jobboldali Ligával is kész a párbeszédre. Ez a parlamenti matematika szempontjából logikus, viszont korábban a baloldaltól a párt elzárkózott. (Könnyen lehet, hogy most is csak azért tünteti fel lehetőségként, hogy a tárgyalási mozgásterét szélesebbnek tüntesse fel.)- mondta az M5S-t vezető politikus kedd este.- tette hozzá.Közben persze a jobboldali pártszövetség is mozgolódik:- szögezte le a Ligát vezető Matteo Salvini a Facebookon."Di Maio hiányos intézményi kultúráról tett tanúbizonyságot, mert Berlusconinak nincs szüksége legitimációra azután, hogy olasz állampolgárok milliói szavaztak rá újra és újra az elmúlt években" - hangsúlyozta az FI képviselője, Maria Stella Gelmini.Di Maio húzásával a Demokrata Pártot is választás elé állíthatja. A PD Renzi lemondásáig határozottan ellenzett bármiféle egyezkedést az Öt Csillag Mozgalommal. "Az Öt Csillag vezetőjének ajánlata elfogadhatatlan" - írta a Twitteren Andrea Marcucci, a demokraták szenátusi vezetője.Sergio Mattarella olasz elnök szerdán kezd hivatalos kormányalakítási egyeztetéseket a pártok vezetőivel, de hetekig eltarthat, míg létrejön az új római kormány.