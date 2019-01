Most kiderül, mennyire szórta a pénzt az év végén a kormány

Nem fogunk unatkozni 2019 első teljes hetén, elkezdenek özönleni a makroadatok.reggel például az MNB közli a hitelintézetek szokásos havi adatait a mérlegükről és a hitelezésről, majd nem sokkal később a novemberi kiskereskedelmi forgalomra vonatkozó adatot teszi közzé a KSH. Külföldön is beindulnak az adatok, a német és eurózónás kiskereskedelem mellett az amerikai gyáripari megrendelésekre is érdemes lehet figyelni.

az MNB nemzetközi tartalékainak alakulása mellett érdekes lehet az ipari termelés novemberi adata, emellett csak egy amerikai külkereskedelmi statisztika érdemel említést, melyre a kereskedelmi háború miatt a szokottnál is jobban figyelhetnek a befektetők.Itthonjöhet a hét legfontosabb adata, a Pénzügyminisztérium várhatóan délelőtt teszi közzé az előzetes decemberi államháztartási egyenleg adatát. Ebből pedig várhatóan a 2018-as deficittel kapcsolatban is lehet majd következtetni. A kormány nemrég azt közölte, hogy az eredetileg tervezett 2,4 százaléknál alacsonyabb lehet a hiány a GDP arányában, azonban a negyedik negyedéves növekedést még nem ismerjük, így egyelőre csak becsülni lehet majd a deficitet is. Az uniós források év végi átutalása miatt egyébként arra is van esély, hogy egészen brutális decemberi többletet látunk majd. Szintén szerdán magyar idő szerint este jelenik meg a Fed legutóbbi ülésének jegyzőkönyve, mint emlékezetes az amerikai jegybank decemberben újabb 25 bázisponttal emelte meg a kamatot.reggel a kínai infláció friss adata jelenik meg,pedig a német ZEW gazdasági hangulatindex mellett a tengerentúlról jön a fogyasztói árak friss statisztikája.