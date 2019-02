Most tényleg megrendül Európa? - Egyre aggasztóbbak a számok

Bajban van Európa

Alig pár hónappal azután, hogy az Európai Bizottság sötétebb képet festett az Európai Unió és az eurózóna jövőjéről, a múlt a héten újra csökkentette a GDP-növekedésre vonatkozó előrejelzését. A téli prognózisában a korábbi 1,9%-ról jelentős mértékben, 1,3%-ra rontotta az idei növekedési előrejelzését. Egyrészt gyengék voltak a friss konjunktúra-indikátorok, másrészt a Brexit-bizonytalanság is komoly kockázatot jelent. Az unió egésze 1,5%-kal bővülhet, ami 0,4%-pontos visszavágás az őszi prognózishoz viszonyítva.

Az EU legnagyobb gazdasága, az eurózóna korábbi motorja, Németország is sokat veszített lendületéből az Európai Bizottság szerint. Erre hívta fel a figyelmet a Német Ipari és Kereskedelmi Kamarák Országos Szövetsége (DIHK) is, amely nem jósol gazdasági válságot, de kilenc éve tartó folyamatos növekedés után most igen borúsak a kilátások, és a növekedés üteme még a lefelé módosított előrejelzést is alulmúlhatja, ha "kaotikus" lesz a brit európai uniós tagság megszüntetése. A korábban várt 1,9%-os német növekedés helyett már csak 0,9%-os bővülést várnak. Mindez egybecseng a kormány várakozásával is (ők 1%-os GDP-bővülést várnak).Ráadásul a legfrissebb adatok is igen kedvezőtlenek: a gyáripari megrendelések zuhantak - elsősorban az eurózónán kívüli megrendelések csökkenése miatt - és az ipari termelés jelentősen visszaesett.

A lassulást támasztja alá a beszerzésimenedzser-index alakulása is. A német feldolgozóipari BMI értéke a decemberi 51,5 pontról 49,9 pontra esett, ami közel hatéves mélypont. (Az 50 pontos határ választja el a szektor bővülését a visszaeséstől.) Vagyis a feldolgozóipar stagnált a hónapban, és a tendencia egészen drámai, ha azt nézzük, hogy egy évvel korábban még sokéves csúcson, 60 pont felett tartózkodott a mutató.

Kritikus helyzetben Olaszország

Érződik a Brexit-hatás

Lassul a világ

A BMI azt sugallja, hogy az egész térség gyengélkedik, és az euróövezeti vállalatok elkezdtek egyre komolyabban aggódni egy általános gazdasági lassulás miatt.Az Európai Bizottság mégsem a németek miatt aggódik igazán, hanem Olaszország miatt . Brüsszel szerint a GDP az idén csupán 0,2 százalékkal bővül a novemberben előrejelzett 1,2 százalékkal szemben, és az ország technikai recesszióba kerülhetett a tavalyi negyedik negyedévben.Az IMF szerdán ismertetett jelentése szerint az olasz GDP-növekedés hosszabb távon is 1% körül ragadhat, mivel Róma elmulasztotta végrehajtani a szükséges strukturális reformokat. A kormányzat stratégiája következtében az olasz gazdaság sérülékeny maradt a Nemzetközi Valutaalap szakértői szerint.A brit kilépés körüli bizonytalanság rányomja a bélyegét a konjunktúrára. A brit GDP csaknem 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor beszerzésimenedzser-indexe januárban 50,1-re, két és fél évi mélypontra csökkent a decemberben mért 51,2-ről. Ez a szektor stagnálását jelenti. Chris Williamson, az IHS főközgazdásza az adatismertetéshez fűzött kommentárjában alig burkolt utalást tett arra, hogy nem tartja kizártnak a recesszió kialakulását sem a brit gazdaságban. Williamson úgy fogalmazott: az új BMI-felmérés adatai azt jelzik, hogy a brit gazdaságot a növekedés lefulladása, "vagy még ennél is rosszabb" fejlemény fenyegeti, különös tekintettel arra, hogy a Brexittel kapcsolatos eszkalálódó bizonytalansághoz a világgazdaság növekedésének lassulása társul.A Bank of England csütörtökön kiadott elemzése szerint válság óta nem volt ilyen gyenge a brit gazdaság. A brit GDP idei növekedésére szóló előrejelzését az eddig várt 1,7%-ról 1,2-re vágta, és közölte, egynegyedes esélyt lát arra, hogy a brit gazdaság az idei év második felében egy időre recesszióba kerül.Mark Carney jegybanki kormányzó szerint a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok jelentősen erősödtek a novemberben kiadott előző jelentés óta, és e bizonytalanságok a piacokon is jelentkeznek.Korábban az IMF is arra figyelmeztetett, hogy a korábban várt kockázatok kezdenek megvalósulni. A Nemzetközi Valutaalap januárban csökkentette a GDP-növekedési várakozását. Az idei évben 3,5%-kal nőhet a globális GDP, jövőre pedig 3,6%-os növekedést prognosztizál az IMF, ami rendre 0,2%, illetve 0,1%-kal alacsonyabb a tavaly októberi előrejelzéshez képest.Az európai gazdaságok és a felzárkózó országok gyengeségei visszavetik a világgazdaság növekedését, és ha nem oldódnak meg a kereskedelmi feszültségek, akkor az tovább ronthatja a már most is lassuló növekedési kilátásokat.A vártnál kedvezőtlenebb növekedési számokat eredményezhet, ha a kínai gazdaság tovább lassul, vagy ha megállapodás nélkül zuhan ki az EU-ból Nagy-Britannia. Mindez komoly piaci turbulenciákhoz vezetne.Prognózisában a tavalyi év második felében ténylegesen bekövetkezett lassulás következményeire vezeti vissza a növekedési lendület további csorbulását az IMF. Többek közt a német autóipari termelés csökkenése, az olasz pénzügyi rendszer ellenálló-képességével szemben erősödő befektetői aggodalmak, valamint a kereskedelmi háború miatti aggodalmak vezettek a lendületvesztéshez.Az elemzők arra számítanak, hogy az USA és Kína között rövid távon nem lesz megegyezés, ezért a kereskedelmi háborúval kapcsolatos feszültségek továbbra is kedvezőtlenül érinthetik a világkereskedelem növekedését. A feszültség a világ két legnagyobb gazdaságára nézve kockázatot jelent, Amerikában ráadásul lassan kezd kifutni Donald Trump elnök gazdaságélénkítő programjának hatása, Kínában pedig az egyébként is lassuló pályán lévő gazdaságot nyomasztja az óriási adóssághegy. Az amerikai gazdaság kilátásai olyannyira gyengék lettek, hogy a legtöbb szakértő a Federal Reserve (Fed) Nyíltpiaci Bizottságától már nem vár további kamatemeléseket (Jerome Powell Fed-elnök is utalt az óvatosságra és a tervek felülvizsgálatára), miközben a Fed tisztviselői tavaly év végén még két kamatemelést prognosztizáltak az idei évre. Sőt, a Fed korábbi elnöke, Janet Yellen szerint már valószínűbb, hogy kamatvágás lesz a jegybank következő lépése, és nem az emelés.A Világbank hasonló kockázatokat lát: a világkereskedelmi forgalom, az ipari termelés csökkenése, a kereskedelmi feszültségek éleződése, valamint a fejlődő térségekben jelentkező pénzügyi turbulenciák miatt rontotta globális növekedési prognózisát. Szerintük 3%-kal nőhet a világgazdaság, azonban úgy vélik, hogy több kockázat van, amely ennél alacsonyabb növekedéshez vezethet.A friss globális BMI-adatok azt sugallják, hogy kifejezetten rosszul indul az év az egész világon. Nem csak az a baj, hogy 50 pont közelében van a BMI, hanem az is, hogy nagyon gyorsan veszít lendületéből a gazdasági aktivitás.