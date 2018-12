2019-es minimálbér: néhány óra és megtudjuk az összeget?

Ezek fényében nem lehet kizárni, hogy a pénteki sajtótájékoztatón - amelyről a Portfolio élőben tudósít - előkerül a 2019-es minimálbér ügye és akár megtudhatjuk a végleges, kormány által javasolt hivatalos számokat.

Ezért dönthet a kormány A Munka Törvénykönyvének A Munka Törvénykönyvének 153. paragrafusa mondja ki, hogy a kormánynak lehetősége van megállapítani a minimálbért és a garantált bérminimumot. Ezek alapján "felhatalmazást kap a Kormány, hogy a) a kötelező legkisebb munkabér és b) a garantált bérminimum összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultációt követően - rendeletben állapítsa meg". A jogszabály érdekessége azonban, hogy határidőt nem szab a kormány döntésének, de nyilván annak január elseje előtt meg kell születnie praktikus okokból kifolyólag. Ezért tulajdonképpen legfeljebb három nap és megtudhatjuk a jövő évi minimálbér összegét. Tekintettel arra, hogy még december 23-án is volt közlöny, így a 30.-a sem kizárt.

Az ismert volt, hogy a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának idei utolsó ülésén, ahol a munkaadóknak és munkavállalóknak meg kellett volna állapodniuk a minimálbérről és a garantált bérminimumról, nem született megállapodás, így a kormány kezében a döntés . Korábban olyan hírek érkeztek, hogy erről a két ünnep között dönt a kormány, vagyis a területért felelős Varga Mihály pénzügyminiszter.Ez azért is érdekes, mert a tárcavezető péntek reggel 10 órától sajtótájékoztatót tart a Pénzügyminisztériumban a jövő évi költségvetés finanszírozásáról, Barcza György ÁKK-vezérrel közösen mutatják be a 2019-es finanszírozási tervet (az eseményt egyébként - nem részletezett okok miatt - egy nappal elhalasztották ).Azt is érdemes megjegyezni, hogy csütörtökön újabb közlönyök jelentek meg, de a 309 oldalnyi dokumentum között sem volt a rendelet a minimálbérről.Néhány nappal ezelőtt egyébként kiszivárgott , hogy mekkora emelésről határozhat a kormány, ezért majd ehhez a várakozáshoz lehet viszonyítani az emelés tényleges mértékét.