A fejlődéssel megy szembe a rabszolgatörvény: a legtöbbet dolgoznánk a régióban

A GKI cikke emlékeztet, hogy a ledolgozott munkaidő fokozatos csökkenése évtizedek óta változatlan trend Nyugat-Európában, amely a 2008-ban eszkalálódott válság után is folytatódott. Az EU átlagában a 2008-as 37,8 óráról 2017-re 37,1 órára csökkent a munkával töltött heti óraszám (a teljes munkaidőben foglalkoztatottak körében). Azaz 10 év alatt 42 perccel csökkent a heti átlagos munkaidő. A magyarországi átlag is csökkent 2008-2017 között, 40,1 óráról 39,8 órára, azaz 18 perccel. Azonban az időbeni lefutás is érdekes: a ledolgozott munkaidő 2011-ig évről-évre csökkent (ekkor 39,4 óra volt), majd 2012 és 2014 között kissé nőtt (39,8 órára), azóta lényegében stagnál.Ezzel a magyarországi munkaerőpiac némileg eltért mind az uniós, mind a visegrádi országok trendjétől - jegyzik meg. Öröm az ürömben, hogy 2017-ben egy átlagos magyar munkavállalónak cseh társánál hetente 24, lengyel társánál 48 perccel kellett kevesebbet teljesítenie. Ha nyugatabbra nézünk, azért nem ilyen kedvező a helyzet, a németországi átlagos heti munkaidő ugyanis 35 óra, az unió egészét jellemző átlagérték pedig kereken 37 óra. Vagyis keleten többet dolgoznak, mint nyugaton.A magyar férfiak a munkaidő terén valamivel jobban jártak a nőknél. Az előbbiek 2008-ban heti 40,8, 2017-ben 40,4 órát dolgoztak - azaz heti 24 perc szabadidőhöz jutottak. Ezzel szemben a hölgyek 39,3 óra helyett alig kevesebbet, 39,1 órát teljesítettek - az ő nyereségük 12 percet tett ki.Ha a mai törvénymódosítással összefüggő várakozások teljesülnek, azaz a szabályozás változása miatt valóban nő a hazai munkában töltött idő, akkor két-három éven belül e téren utolérhetjük, akár le is hagyhatjuk Lengyelországot. Ezzel a magyar munkavállalóknál lehet a legmagasabb a visegrádi térségben a ledolgozott munkaórák száma - mutatnak rá.

