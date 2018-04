A magyarokhoz szólt a Brexitet irányító politikus

a brit kormány törekvése az, hogy a Nagy-Britanniában élő magyarok mindegyike a Brexit után is pontosan ugyanúgy folytathassa életvitelét, mint eddig.

Lord Martin Callanan, aki a tárca felsőházi kapcsolattartásáért, valamint az uniós intézményekkel és a civil szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős, a londoni magyar nagykövetségen szervezett csütörtök esti tájékoztató fórumon kijelentette:Lord Callanan a teltházas rendezvényen megerősítette: az Európai Unióval decemberre kidolgozott közös álláspont alapján a brit kormány törvényben rögzíti a Nagy-Britanniában élő 3 millió külföldi EU-állampolgár, köztük a magyarok jogosultságait. Az államtitkár szerint ez bizonyosságot teremt az uniós állampolgároknak a tartózkodási jogosultságon felül egyéb fontos területeken, így az egészségügyi ellátásban, a nyugdíjjogosultságban és egyéb juttatásokban.Martin Callanan hangsúlyozta: a megállapodás biztosítja, hogy a családok együtt maradhassanak, és azt is, hogy a közeli családtagok a brit EU-tagság jövő évi megszűnése utáni időszakra tervezett, várhatóan 2020. december 31-éig tartó átmeneti időszak lejárta után is csatlakozhassanak Nagy-Britanniában élő hozzátartozóikhoz, feltéve, hogy a családi kapcsolat az átmeneti időszak utolsó napján már fennállt.Lord Callanan kijelentette: ezek tényleges jogosultsági garanciák, a brit kormány elkötelezett szándéka a kilépési feltételrendszer törvényi rögzítése, ami lehetővé teszi az uniós állampolgárok jogosultságainak teljes körű igazságszolgáltatási védelmét a független brit bírósági rendszeren keresztül.A DExEU-tárca államtitkára a rendezvény után az MTI-nek nyilatkozva - arra a kérdésre, hogy a Nagy-Britanniában élő uniós állampolgárok- elmondta:, a jogosultságok garantálásáról szóló elvi megállapodás az EU-val megvan, jelenleg folyik ennek jogi szöveggé alakítása, és a kilépési feltételrendszerről szóló megállapodással együtt válik a brit törvények részévé.Az Európai Bizottság októberig kívánja lezárni a kilépési feltételrendszerről folyó tárgyalásokat Londonnal.Lord Callanan kijelentette: nagyon jó esélyt lát arra, hogy az októberi határidőig sikerül is befejezni a tárgyalási folyamatot az EU-val.